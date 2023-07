Jedes Jahr ruft der US-Bundesstaat Florida zur Jagd auf burmesische Pythons auf. Jetzt ist dabei ein besonders großes Exemplar erlegt worden.

Burmesische Pythons sind eine Plage in Florida. Die invasiven Reptilien gefährden den einheimischen Tierbestand, weshalb die Behörden des US-Bundesstaates jedes Jahr offiziell zur Jagd auf die Schlangen blasen und sogar Tausende Dollar an Geldpreisen für die meisten und größten erlegten Exemplare ausloben. Ein Student aus Naples dürfte einen dieser Preise so gut wie sicher haben. Der 22 Jahre alte Jake Walerie hat im Big Cypress Naturschutzgebiet den längsten Python gefangen, der jemals offiziell vermessen wurde, wie die Naturschutzorganisation Conservancy of Southwest Florida berichtet.

Einfangen des Pythons war "sehr chaotisch"

"In den frühen Morgenstunden des 10. Juli fing eine Gruppe passionierter Pythonjäger einen weiblichen burmesischen Python", schreiben die Umweltschützer auf ihrer Internetseite. "Das Team war daran interessiert, die volle Größe seiner Beute zu erfahren und kontaktierte das Python-Team der Conservancy of Southwest Florida, um sie messen zu lassen."

Das Ergebnis war auch für die Naturschützer beeindruckend: 5,79 Meter lang war das Reptil und damit mutmaßlich der längste jemals dokumentierte burmesische Python. Der bisherige Rekordhalter war im Oktober 2020 ebenfalls in Florida entdeckt worden und maß 5, 71 Meter.

Der Fang sei ein wahr gewordener Traum, erzählt Walerie in einem Video der Conservancy of Southwest Florida. Er habe gewusst, dass er dazu in der Lage sei, aber nicht gedacht, dass es auch passieren würde. "Letztes Jahr haben mein Cousin und ich eine Schlange gefangen, die fast 5,5 Meter lang war, und uns wurde klar, dass wir mit einer Schlange dieser Größe umgehen können." Dennoch sei das Einfangen des Pythons "verrückt" und "sehr chaotisch" gewesen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, ihn zu bändigen, habe Waleri sich auf ihn geworfen.

"Zuerst habe ich mich nur am Schwanz festgehalten, um mein Leben zu retten. Dann nahm einer meiner Freunde ein Netz und versuchte, den Kopf der Schlange festzuhalten, und wir merkten schnell, dass das keine erfolgreiche Strategie war", sagte Waleri, der seit 2020 Schlangen jagt. Es habe mehrere Minuten gedauert, bis sie den Kopf zu fassen bekommen hätten. "Es war ein Kampf. Und es war ein guter. Definitiv einer, der mir in Erinnerung bleiben wird."

Der Biologe Ian Easterling von der Conservancy of Southwest Florida vermutet, dass die Schlange wahrscheinlich kürzlich mehr als 100 Eier gelegt hat und auf der Suche nach ihrer nächsten Mahlzeit war. "Wir haben geahnt, dass diese Schlangen so groß werden, und jetzt haben wir einen eindeutigen Beweis", erklärte Easterling. "Ihr genetisches Material könnte sich als wertvoll für ein mögliches Verständnis der Gründerpopulation in Südflorida erweisen. Wir werden Messungen und Proben sammeln, die wir an unsere Forschungskollegen weitergeben werden."

Die Jagd auf Pythons ist den Behörden zufolge notwendig. "Das ist wichtig, denn jeder entfernte Python ist eine invasive Art weniger, die unsere einheimischen Vögel, Säugetiere und Reptilien bedroht", sagte Floridas First Lady Casey DeSantis, Ehefrau von Gouverneur Ron Desantis im vergangenen Jahr zur Eröffnung der Python-Jagd.

Nach Angaben der Florida Fish and Wildlife Conservation Commission tauchten die Reptilien, die eigentlich in Südostasien beheimatet sind, bereits 1979 in Florida auf. "Sie wurden durch versehentliche und absichtliche Freisetzung durch den Handel mit exotischen Haustieren in Florida eingeführt", sagte ein Sprecher der Kommission dem Nachrichtensender CNN. Seither hätten sie sich über Kaninchen, Opossums, Rotluchse und sogar Alligatoren hergemacht und der örtlichen Tierwelt großen Schaden zugefügt. Die meisten Pelztiere in den Everglades seien bereits verschwunden.

Quellen: Conservancy of Southwest Florida, Associated Press, CNN, Live Science