"Mein ganzes Leben, sollte es kurz oder lang werden", versprach die spätere Queen an ihrem 21. Geburtstag, wolle sie ihren Untertanen widmen. Das hat Königin Elizabeth II. getan, bis sie am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral starb.

Mit ihrem Tod endet eine Epoche, in der sich Großbritanniens Rolle in der Welt, aber auch die Welt selbst massiv verändert haben. Als ihr Vater George VI. am 6. Februar 1952 stirbt und sie Königin wird, steht sie an der Spitze eines Empires mit mehr als 70 Kolonien. Bei ihrem Tod ist davon kaum etwas übrig. Sie übernimmt das Zepter im Kalten Krieg, der Jahrzehnte andauert und lange vor ihrem Ableben endet. Sie sitzt auf dem Thron, als ihr Land Teil der Europäischen Union wird – und wieder austritt.

© Jack Taylor / Getty Images Zum Tode von Queen Elizabeth II Sie war immer da. Und sie wird bleiben. Denn sie hat sich in unser aller kollektives Gedächtnis gebrannt

Im Frühsommer 2022 feiert die Queen ihr 70. Thronjubiläum mit einem mehrtägigen Fest in London. Bis zu ihrem Tode waltete Elizabeth II. 70 Jahre und 214 Tage als Oberhaupt des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland. Keiner ihrer Vorgänger und keine ihrer Vorgängerinnen verbrachte mehr Zeit als Regent oder Regentin im Buckingham Palace. Wie sehr sich die Welt in der Zeit seit ihrer Thronbesteigung wandelte sehen Sie in der Fotostrecke oben.