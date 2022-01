Max Woosey schläft seit Beginn der Corona-Pandemie im Zelt – und hat so die gigantische Spendensumme von 680.000 Euro gesammelt. Nun wird er vom britischen Königshaus ausgezeichnet.

Zum Beginn des neuen Jahres verteilt das britische Königshaus traditionell reihenweise royale Ehren. Im Rahmen der "New Year Honours" erhalten auch 2022 Hunderte Menschen Orden und Auszeichnungen, darunter Prominente wie Schauspieler Daniel Craig, "Spice Girl" Mel B oder Ex-Premierminister Tony Blair.

Besondere Aufmerksamkeit wird aber einem 12-jährigen Jungen zuteil, den vor zwei Jahren noch kein Mensch kannte und der nun ebenfalls Teil der Liste ist. Max Woosey aus dem kleinen westenglischen Küstenort Braunton erhält die "British Empire Medal" – und zwar für eine höchst ungewöhnliche Aktion.

Seit Beginn der Corona-Pandemie – und nun schon rund 640 Nächte – schläft Woosey ununterbrochen in einem kleinen Zelt, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Und das mit großem Erfolg: Mehr als 570.000 britische Pfund (rund 680.000 Euro) hat der Junge an Spenden bisher erzeltet. Das Geld sammelt Woosey für das nahe gelegene Hospiz, in dem sein früherer Nachbar Rick Abott lebte. Kurz vor seinem Krebs-Tod hatte der 74-Jährige dem damals zehnjährigen Max ein Zelt geschenkt, um ein Abenteuer zu erleben, wie die BBC berichtet.

Spinnen, Ameisen und Boris Johnson

Dieses Abenteuer zog ungeahnte Kreise. Die Aktion wurde so bekannt, dass Woosey sein Zelt zwischenzeitlich auch an prominenten Orten aufschlagen durfte, etwa im Londoner Zoo und im Garten von Downing Street Nummer 10, wo er mit Premierminister Boris Johnson einen Tee trank. Mit den gesammelten Spenden kann das Hospiz nun 20 Pflegekräfte für ein Jahr bezahlen.

Über die royale Medaille freut sich Max sehr. Er habe nie gedacht, dass er "mit Zelten eine Auszeichnung gewinnen" könne, berichtet die BBC. Und er will weitermachen, "auf jeden Fall bis zur Zwei-Jahres-Marke" und am liebsten bis zur Spendensumme von einer Million Pfund.

Dabei ist das Dauercampen nicht nur Spaß. Zeitweise musste sich Woosey das Zelt mit Schnecken, Spinnen und Würmern teilen – und auch einen nächtlichen Angriff roter Ameisen überstehen. Seine Mutter Rachel Woosey berichtet, einmal habe sie ein zweites Zelt organisieren müssen, weil das erste komplett durchnässt war. "Wir mussten das tun, weil er sich geweigert hat, reinzukommen. Es war dunkel, es regnete, er gibt einfach nicht auf."

Der jüngste royale Medaillenträger unter den nun Ausgezeichneten ist Max Woosey allerdings nicht. Tobias Weller, der ebenfalls vom Palast die British Empire Medal erhält, ist sogar erst elf Jahre alt. Der an Zerebralparese erkrankte Autist hat ebenfalls mit bemerkenswerten Spendenaktionen auf sich aufmerksam gemacht. Weller absolvierte zwei Marathons und einen Triathlon und erlöste so 157.000 Pfund an Spenden für seine Schule und ein Kinderkrankenhaus.

Quellen: BBC / DPA / Honours List