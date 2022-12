Sehen Sie im Video: Sechs Tote nach Polizeieinsatz in Queensland, Australien.









STORY: Ermittlungen im australischen Bundesstaat Queensland. Dort sind nach Angaben der Behörden sechs Menschen getötet worden - darunter zwei Polizeibeamte. Beide sollen zuvor zu einem Grundstück in Wieambilla gefahren sein, um einer Vermisstenmeldung nachzugehen. Der Ort befindet sich rund 300 Kilometer nordwestlich der Stadt Brisbane. "Zwei Beamte zu verlieren ist absolut niederschmetternd. Es ist der größte Verlust, den wir als Polizei seit vielen Jahren hinnehmen mussten", so die Polizeipräsidentin von Queensland, Katarina Carroll. Ersten Informationen zufolge wurden die Beamten am Montagabend Ortszeit von zwei bewaffneten Tätern erschossen, als sie sich dem Wohnhaus näherten. Dann sei es zu einer Art Belagerungssituation gekommen. Drei weitere Personen, darunter eine Frau, seien erschossen worden, nachdem Spezialkräfte und Luftunterstützung zum Einsatz gekommen seien, so die Polizei. "Trotz der Bemühungen der Polizei konnte die Angelegenheit nicht friedlich gelöst werden, und alle drei Täter wurden von Spezialbeamten erschossen. Derzeit läuft eine Untersuchung des polizeilichen Vorgehens. Insgesamt haben sechs Menschen ihr Leben verloren". Wer die sechste Person ist, war zunächst unklar.

