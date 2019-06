In wenigen Tagen geht der Fastenmonat Ramadan zu Ende, und Millionen Muslime weltweit bereiten sich auf eines der wichtigsten Feste im Islam vor - dem Eid-Al-Fitr, mit dem das Fastenbrechen, meist im Kreise der Familie, gefeiert wird. Wie hier in Bangladesch gehören die Festeinkäufe natürlich zu den alljährlichen Vorbereitungen. "Wir sind zum Benarashi Palli gekommen, um Saris für das Eid-Fest zu bekommen, wir versuchen uns gerade zu entscheiden. Bei dem Fest tragen alle neue Kleider, und wir Frauen wählen dann meistens Saris." "Ich bin mit meinem Sohn hierher gekommen, weil hier Kleidung günstiger ist." Eid-Al-Fitr wird auch Zuckerfest genannt, da neben gutem Essen und Geschenken vor allem auch Süßigkeiten dazugehören. Dabei ist die Preisfrage auf den Märkten und Bazaren, hier in Pakistan, dieses Jahr für viele ganz besonders ausschlaggebend. "Es gibt hier auf dem Markt eine große Warenauswahl, aber es wird nicht so viel gekauft wie bei früheren Eids. Alle Leute kaufen für Eid ein, aber dieses Jahr ist es anders, es gibt kaum Käufer." Viele sagen in den Tagen vor dem Fastenbrechen hätten sich die Preise verdoppelt. Weltweit wird das Fest an verschiedenen Tagen zwischen dem 4. und 7. Juni gefeiert. In Bangladesch und Pakistan kommen Familien und Freunde hierzu wahrscheinlich am kommenden Mittwoch zusammen.