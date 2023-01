Zwei junge Mädchen treten auf eine 14-Jährige ein, bis sie wehrlos am Boden liegt – Zeugen tun nichts und filmen den Angriff sogar. Die Polizei wird auf die Tat am Bahnhof Rastatt in Baden-Württemberg aufmerksam, nachdem ein Video davon im Internet die Runde gemacht hat. Jetzt sind noch mehr schockierende Aufnahmen aufgetaucht.