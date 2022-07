Sehen Sie im Video: Überfall bei Live-Predigt – Bewaffnete nehmen "Bling Bling Bishop" 400.000-Dollar-Schmuck ab.









Raubüberfall in New York City: Bewaffnete Männer stürmen einen Gottesdienst.





Bishop Lamor Whitehead ist mitten in der Predigt, als die Vermummten auftauchen und ihm und seiner Frau ihren Schmuck abnehmen.





Der von lokalen Medien als „Bling Bling Bishop“ bezeichnete Lamor Whitehead verliert dabei Ketten und Ringe im Wert von 400.000 US-Dollar.





Die Predigt und der Überfall werden live im Internet übertragen.





Was bei der Liveübertragung im Internet nicht direkt zu sehen ist: Mehr als 100 Gemeindemitglieder sind während des Überfalls vor Ort und legen sich dabei laut Aussage von Whitehead schutzsuchend auf den Boden. Niemand wird verletzt, doch seine Kirchengemeinde sei traumatisiert, so Whitehead.





Doch trotz des erschreckenden Verbrechens, wünscht der Geistliche den Kriminellen offenbar nichts Schlechtes:





„Diese Männer müssen sich stellen. Ich vergebe euch. Ich bete für euch. Ich hoffe, dass Gott euch von der Geisteshaltung, die ihr an den Tag legt, erlöst.“ – Bishop Lamor Whitehead ggü. „CBS News”





Trotzdem schlägt Whitehead im CBS-Interview auch andere Töne an – und fordert Waffen zum Schutz von Geistlichen:





„Ich denke, dass alle Pastoren in der Lage sein sollten, eine Erlaubnis zum Tragen einer Pistole zu bekommen.“





Nach Polizeiangaben sollen die Verbrecher in einem weißen Mercedes geflüchtet sein. Das Nummernschild sei bekannt. Außerdem sollen die flüchtigen Männer von Augenzeugen dabei beobachtet worden sein, wie sie die Kleidung wechselten. Die Verdächtigen sind noch auf der Flucht.





Das Büro des New Yorker Bürgermeisters lässt verlauten, dass die Polizei im Zusammenhang mit dem Überfall ermittle. Bewaffneter Raub wir in New York mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 25 Jahren bestraft – Wiederholungstäter können längere Strafen erhalten. Die Mindeststrafe beträgt fünf Jahre Haft.

