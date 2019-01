Das chinesische Staatsfernsehen CCTV sprach von einem historischen Moment und einem Meilenstein in der chinesischen Raumfahrt. Demnach ist erstmals eine Raumsonde auf der Rückseite des Mondes gelandet. Nach Angaben von CCTV setzte die Sonde Chang´e 4 am frühen Donnerstagmorgen in der Nähe des Südpols des Erdtrabanten auf. Um die Landung zu ermöglichen, hatte China zuvor einen Kommunikationssatelliten in die Umlaufbahn des Mondes geschickt. Ansonsten hätte man keine Funkverbindung zur Sonde aufbauen können. An Bord der Sonde befindet sich ein Roboterfahrzeug. Es soll die Struktur und die Zusammensetzung des Geländes untersuchen. Nach Medienberichten sind auch Versuche mit dem Anbau von Kartoffeln und anderen Pflanzen geplant. Missionen zum Mond gab es schon viele. China ist nun aber die erste Nation, die auch auf der von der Erde abgewandten Seite des Mondes gelandet ist.