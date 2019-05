Annahme verweigert - diese 69 Container, gefüllt mit Abfällen, die nicht vorschriftsmäßig gekennzeichnet waren, sollen von der Philippinischen Hauptstadt Manila zurück nach Kanada geschickt werden. Lea Guerrero von Greenpeace erklärt: "Der Handel mit Abfällen ist eine gänzlich inakzeptable Praxis. Viele Länder, insbesondere Länder des globalen Nordens, wollen den Müll loswerden, den sie in ihren eigenen Ländern nicht verarbeiten können. Wo auch immer dieser Handel stattfindet, verstößt er gegen die Rechte der Menschen in den Ländern, die den Müll annehmen." 2013 und 2014 hatte Kanada hunderte Container an die Philippinen geliefert, bei denen es sich offenbar um städtischen Müll handelte. 2016 ordnete ein Gericht daher das Zurücksenden der Container an. Zu dem Zeitpunkt waren viele Container bereits in einer Müllhalde verschwunden, nur 69 Container waren noch übrig. Umweltschützer protestierten in Manila mit Slogans wie "wir sind nicht die Müllhalde der Welt." und "Kanada, nimm deinen Müll zurück." Laut Greenpeace leiden die Philippinen, wie auch andere südostasiatische Länder darunter, dass China einen Importstopp für Plastikmüll verhängt hat und Abfälle, beispielsweise aus Europa, nun hierher verschifft werden. Denselben Angaben zufolge exportiert Deutschland monatlich rund 10.000 Tonnen Plastikmüll in diese Region.