Links das Marihuana, rechts die Päckchen mit Aufputschmitteln - unter strenger Bewachung präsentiert die Polizei in Bangkok einen Rekord-Drogenfund. Die thailändischen Ermittler haben laut eigenen Angaben Methamphetamin im Wert von umgerechnet mehr als 18 Millionen Euro sichergestellt. Ob in Pillenform - Yaba genannt - oder als Crystal-Pulver, insgesamt beschlagnahmte die Polizei 700 Kilogramm der Designerdroge. Die Razzia Ende März in der südlichen Region Chumphon war laut Behörden eine der größten in der Geschichte Thailands. Zwei Thailänder und zwei Malaysier wurden festgenommen Laut Polizei stammen die Drogen aus dem sogenannten Goldenen Dreieck, der Grenzregion zwischen Nordthailand, Myanmar und Laos. "Die Route verläuft von Nord nach Süd, in Richtung Malaysia", sagt der Kommandant der Anti-Drogenbehörde. "Von da aus werden die Drogen verteilt, bis zum Kap nach Südafrika oder bis nach Amerika." Laut Drogenexperten expandiert der Markt für Methamphetamine in Ost- und Südostasien auf dramatische Weise. Die Vereinten Nationen warnen, dass die Region von illegalen Drogen aus dem Goldenen Dreieck geradezu überschwemmt werde.