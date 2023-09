von Eugen Epp Zwei Milliarden Dollar hat Edwin Castro im Lotto gewonnen – der höchste Gewinn aller Zeiten in den USA. Mit seinem Geld ist er besonders auf dem Immobilienmarkt aktiv.

Am 7. November des vergangenen Jahres gelang Edwin Castro ein Rekordgewinn. Er knackte den höchsten Jackpot, den es in der Geschichte der US-amerikanischen Lotterie Powerball je gegeben hatte – nahezu unglaubliche 2,04 Milliarden Dollar.

Wie in den USA üblich, konnte Castro daraufhin entscheiden, ob er seinen Gewinn in Raten oder auf einen Schlag ausgezahlt bekommen wollte. Der Glückspilz aus Kalifornien entschied sich für letzteres. Der Pauschalbetrag liegt etwas niedriger als die eigentliche Gewinnsumme, in diesem Fall bei 997,6 Millionen Dollar. Dafür kann Castro jetzt aber nach Herzenslust Geld ausgeben. Und das tut der Rekord-Lottogewinner auch.

Lottogewinner kauft sich drei Luxushäuser in Kalifornien

Wie die "New York Post" berichtet, investiert er sein Geld vor allem in Immobilien. Drei extrem hochpreisige Häuser hat Castro sich demnach gekauft. Als erstes leistete er sich im März eine Villa in den Hollywood Hills: mehr als 13.000 Quadratmeter groß, mit fünf Schlaf- und sechs Badezimmern, der Blick geht auf den berühmten Sunset Strip mit seinen vielen Boutiquen, Restaurants und Clubs. Kostenpunkt: 25,5 Millionen Dollar.

Deutlich günstiger bekam Castro eine Villa in seiner Heimatstadt Altadena in Kalifornien. Das Haus kostete nur vier Millionen Dollar, ist nicht so repräsentativ gelegen wie im Luxusviertel von L.A. und auch deutlich kleiner. Wobei das relativ ist: Auf mehr als 4000 Quadratmetern Wohnfläche und mit ebenfalls fünf Schlafzimmern und vier Bädern dürfte es nicht eng werden. Der Standort dürfte für Castro eine besondere Bedeutung, denn das Haus liegt nicht nur in seiner Heimat, sondern auch ganz in der Nähe der Tankstelle, in der er das Gewinnerlos kaufte.

In diesem Monat nun hat Castro auf dem Immobilienmarkt noch einmal einen richtig großen Fisch geangelt: 47 Millionen Dollar gab er für ein Anwesen im Nobel-Stadtteil Bel Air von Los Angeles aus. Die Villa dort hat sieben Schlafzimmer, elf Bäder und unter anderem einen Infinity Pool. Damit hat Castro insgesamt 73 Millionen Dollar für Immobilien ausgegeben. Darüber hinaus hat er einen Sicherheitsdienst eingestellt, der rund um die Uhr auf ihn aufpasst, sowie sich einige Sportwagen geleistet. Castro war im Februar mit seinem Gewinn an die Öffentlichkeit gegangen.

Finanzexperten raten von solchen Ausgaben ab

Finanzexperten sehen die Ausgaben des Lottogewinners mit großer Skepsis. So rät der Finanzberater Paul Karger davon ab, sich von so viel Geld Luxusimmobilien für den Eigengebrauch zu kaufen: "Ich habe Klienten gesehen, die sich große Häuser an entfernten Orten gekauft haben, und dann gemerkt haben, dass sie diese gar nicht regelmäßig nutzen. Am Ende sind sie nur eine große finanzielle Belastung, die man erst nach Jahren verkauft bekommt", sagte er dem US-Vermögensportal "Fortune". Bei plötzlichem Reichtum empfiehlt Karger, erst mal "keine großen Entscheidungen" zu treffen. Andererseits: Bei der Höhe seines Gewinns muss sich Edwin Castro wohl keine Sorgen mehr machen.

Quellen: "New York Post" / "Fortune"

Glücksspiel kann süchtig machen. Eine Spielteilnahme ist ab 18 Jahren erlaubt. Kann das Spielverhalten nicht mehr kontrolliert werden, kreisen die Gedanken nur noch um das Glücksspiel oder wird mehr Geld verspielt, als zur Verfügung steht, können dies erste Anzeichen für ein problematisches Spielverhalten sein. Unterstützung erhalten Spielende und Angehörige bei der Telefonberatung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zur Glücksspielsucht unter der kostenfreien Rufnummer 0800 137 27 00 und auf: www.check-dein-spiel.de