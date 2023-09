Die Französin gewann in im "Euromillions"-Lotto

von Eugen Epp Der Lotto-Gewinn kam genau zur rechten Zeit: Kurz nachdem sie ihre Kündigung erhalten hatte, gewann eine Französin 109 Millionen Euro im Lotto – und muss nun nie mehr arbeiten.

An dem einen Tag plagten sie noch Existenzsorgen, am nächsten hatte sie für immer ausgesorgt: Eine Frau aus Frankreich hat einen Mega-Gewinn im Lotto abgeräumt – nur kurze Zeit, nachdem ihr Arbeitgeber ihr gekündigt hatte.

Laut einer Mitteilung der französischen Lottogesellschaft Française des Jeux (FDJ) ist die Gewinnerin 50 Jahre alt und kommt aus der Bretagne. Vor Kurzem habe sie ihren Job verloren. "Ich habe mir viele Sorgen gemacht, aber jetzt muss ich nicht mehr arbeiten gehen", wird die Frau zitiert. Sie spiele nur ab und zu Lotto – ihr großer Gewinn dürfte ihr bis zum Ende ihres Lebens finanzielle Sicherheit bieten.

Lotto-Gewinnerin möchte sich ein Haus kaufen und reisen

"Es ist unvorstellbar. Ich habe minutenlang die Zahlen auf meinem Spielschein mit denen auf dem Bildschirm verglichen", beschrieb die Tipperin den Moment, als sie von ihrem Gewinn erfuhr. Ihre Chancen, vom Blitz getroffen zu werden, seien größer gewesen als im Lotto zu gewinnen. Danach habe sie genauestens darauf geachtet, den Spielschein nicht zu verlieren: "Ich habe sogar mit meiner Tasche auf der Schulter den Rasen gemäht."

Statt sich darüber Sorgen zu machen, wie sie in der nächsten Zeit finanziell über die Runden kommen soll, kann die 50-Jährige nun große Pläne schmieden. Der Lottogesellschaft verriet sie, was sie mit ihrem neuen Reichtum anfangen möchte. "Ich habe noch nie ein Haus besessen, das ist ein Traum für mich", erklärte sie. Außerdem plant sie Urlaubsreisen nach Mexiko oder Thailand. Verprassen will sie das Geld allerdings auf keinen Fall, sie möchte Menschen, die ihr nahestehen unterstützen und "eine Spur hinterlassen, die auch künftigen Generationen hilft".

Quelle: Française des Jeux

Glücksspiel kann süchtig machen. Eine Spielteilnahme ist ab 18 Jahren erlaubt. Kann das Spielverhalten nicht mehr kontrolliert werden, kreisen die Gedanken nur noch um das Glücksspiel oder wird mehr Geld verspielt, als zur Verfügung steht, können dies erste Anzeichen für ein problematisches Spielverhalten sein. Unterstützung erhalten Spielende und Angehörige bei der Telefonberatung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zur Glücksspielsucht unter der kostenfreien Rufnummer 0800 137 27 00 und auf: www.check-dein-spiel.de