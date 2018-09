Meterhohe Flammen schlugen am Sonntag aus dem brasilianischen Nationalmuseum in Rio de Janeiro. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Doch für große Teile der rund 20 Millionen Exponate, die im Museum aufbewahrt werden, kommt wohl jede Hilfe zu spät. Örtliche Medien berichteten, ein großer Teil der Sammlung könnte zerstört oder beschädigt sein. Verletzte oder Tote gibt es den ersten Meldungen nach nicht. Das Feuer war nach ersten Angaben der Museumsleitung nach der Schließung des Museums ausgebrochen. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Mitarbeiter des Museums zeigten sich geschockt: "Wir haben hier Bildungsveranstaltungen mit Gruppen aus der ganzen Welt gemacht. Das ist ein Verlust, mir fehlen die Worte." "Das ist ein Verlust für die Welt. Das kann nie wieder aufgebaut werden. Es gibt keinen Weg, um es zurückzuholen. Glücklicherweise ist niemand gestorben, aber es ist ein endgültiger Verlust." Das 1818 eröffnete Nationalmuseum gilt als eines der wichtigsten des Landes. Es beherbergt Fundstücke aus Ägypten, griechisch-römische Kunst und einige der ersten in Brasilien entdeckten Fossilien. Das Museum gehört zur Universität der Stadt. Brasiliens Präsident Michel Temer sprach von einem traurigen Tag für alle Brasilianer.