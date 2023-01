von Jessica Kröll Robbie Knievel ist tot. Der Sohn von Stuntman-Legende Evel Knievel erlag laut Medienberichten im Alter von 60 Jahren einem Krebsleiden.

Mit seinen spektakulären Stunts trat er in die Fußstapfen seines Vaters Evel. Jetzt ist Robbie Knievel im Alter von 60 Jahren verstorben. Wie unter anderem die der Nachrichtensender CNN und "New York Times" berichten, starb er am Freitag in seinem Haus in Reno im US-Bundesstaat Nevada. Wie sein älterer Bruder Kelly Knievel bestätigte, verstarb er an Bauchspeicheldrüsenkrebs und verbrachte die letzten Tage in einem Hospiz. "Er wusste, dass er krank war, wahrscheinlich schon seit sechs Monaten", so Kelly Knievel.

Robbie Knievel, der manchmal auch als Kaptain Robbie Knievel bezeichnet wurde, absolvierte im Laufe seiner 30-jährigen Karriere mehr als 350 Sprünge. Bei einem seiner bekanntesten sprang Robbie Knievel 1989 45 Meter weit über die Springbrunnen des Caesars Palace in Las Vegas. Ein Sprung, bei dem sein Vater 1967 schwer stürzte und der danach einen Monat lang im Koma lag. Robbies Vater Evel sorgte bereits in den 1960er und 1970er Jahren mit lebensgefährlichen Sprüngen über Autos, Doppeldecker-Busse und lebende Haifische für Schlagzeilen.

Und auch sein Sohn Robbie absolvierte eine Reihe spektakulärer Stunts. So sprang er 1998 im Tropicana Hotel in Las Vegas mehr als 30 Meter hoch über 30 Limousinen. Im Jahr darauf sprang er ohne Netz zwischen den beiden Türmen des Jockey Club Hotels in Las Vegas, während um ihn herum rosa und grüne Feuerwerkskörper explodierten.

Robbie Knievel machte Sprünge wie sein Vater Evel

Ebenso sprang er über einen entgegenkommenden Dampfzug, Sekunden bevor dieser seine Startrampe traf. Außerdem flog er über eine Reihe von Militärflugzeugen auf dem Deck des Flugzeugträges U.S.S. Intrepid in New York.

Neujahr 2023 Piraten, Extremsport und explodierende Milchkannen – so feiert die Welt Silvester 1 von 13 Zurück Weiter 1 von 13 Zurück Weiter Festlich angestrahlt zum Jahreswechsel wird das India Gate in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi Mehr

Bei einem Sprung über einen Teil des Grand Canyon 1999 brach er sich bei der Landung mehrere Rippen. Dieser Sprung fand 25 Jahre nach dem Versuch seines Vaters statt, den Snake River Canyon in Idaho mit einer dampfbetriebenen Rakete zu überwinden, wobei es zu einer Fehlfunktion des Fallschirms kam, die ihn in die felsige Schlucht darunter stürzen ließ.

Wie auch schon sein Vater Evel war Robbie Knievel für seine spektakulären Sprünge bekannt © Imago Images

2008 sprang Robbie Knievel in der Nähe von Cincinnati mit seinem Motorrad über 24 Lastwagen. Um den 60 Meter weiten Flug zu schaffen, musste er mit 150 Stundenkilometern "Anlauf" nehmen.

Bereits sein Vater Evel hatte in den 60er und 70er Jahren mit lebensgefährlichen Sprüngen über Autos, Doppeldecker-Busse und lebende Haifische für Schlagzeilen gesorgt. Ende 2007 starb er nach langer Krankheit mit 69 Jahren.

Quellen: New York Times, CNN