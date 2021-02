Sehen Sie im Video: Jeckinnen und Jecken feiern vereinzelt Karneval.









Wunsch und Wirklichkeit am Rosenmontag in der Karnevalshochburg Köln. Wo im vergangenen Jahr Jeckinnen und Jecken ganz selbstverständlich ausgelassen und dicht an dicht feierten, zeigten sich in diesem Jahr nur vereinzelt Karnevalfans, in eher leeren Fußgängerzonen. Im Jahr 2020 wurden Karnevalssitzungen für die Ausbreitung des Coronavirus verantwortlich gemacht – daher müssen in diesem Jahr auch die Kölner ohne Umzug, Sitzungen und Kneipenbesuch auskommen. "Dem kölschen Herz tut das schon nicht so gut. Aber, was muss, das muss und nächstes Jahr umso doller." "Seltsam, normalerweise wenn man durch die Severinstorburg geht im Rosenmontagszug, dann ist es auf einmal riesig laut. Und jetzt ist es halt sehr leise." "Wir gehen jetzt einfach den Zugweg ab, weil wir das immer machen und das wird einfach fehlen. Wir bringen den Menschen so auch Spaß, zaubern denen einfach ein Lächeln aufs Gesicht." "Nützt ja nichts. Wir machen es aus Spaß an der Freud." Karnevalsumzüge bieten die Gelegenheit, die Politik durch den Kakao zu ziehen, um Missstände anzuprangern. Greenpeace wollte sich das nicht nehmen lassen und protestierte vor dem Kölner Dom mit einem Mottowagen gegen den Braunkohle-Tagebau in Deutschland. In Düsseldorf präsentierten Wagenbauer - trotz Corona-Absage - acht vorbereitete Mottowagen, darunter Donald Trump als menschliches Spanferkel.

