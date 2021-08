Sehen Sie im Video: Zum neunten "Curiosity"-Geburtstag – Nasa veröffentlicht gestochen scharfe Bilder vom Mars.













Der Mars-Rover Curiosity feiert Geburtstag. Und die Nasa feiert mit. Aus 129 Einzelbildern haben Nasa-Forscher*innen ein 360-Grad-Panorama des Mars in gestochen scharfer Auflösung zusammengefügt.

Am 5. August 2012 landete der Nasa-Rover auf dem Mars. Grund genug für die US-Weltraumbehörde zum 9-jährigen Jubiläum ein besonders beeindruckendes Bild zu veröffentlichen, das der Rover aufgenommen hat. Aus 129 Einzelbildern haben Nasa-Forscher*innen ein 360-Grad-Panorama des Mars in gestochen scharfer Auflösung zusammengefügt.

In den vergangenen 9 Jahren hat der Rover eine Strecke von 26 Kilometern zurückgelegt.

Das Panorama wurde von dem Rover auf dem Mount Sharp aufgenommen.

Der Berg liegt inmitten des Gale Kraters. Was auf der Aufnahme wie eine bewegte Wasseroberfläche mit einer gleichmäßigen Wellenstruktur wirkt, ist in Wirklichkeit eine riesige Fläche Mars-Sand. Der Sand besteht aus vulkanischem Stein, der von den Mars-Winden feingemahlen wurde. Eine Fläche, die von dem Rover nicht durchquert werden konnte.

Das Foto wurde im Winter aufgenommen und die Sicht im Krater ist so klar, dass sich der Rand in mehr als 30 Kilometer Entfernung klar abzeichnet.

Aber auch die knubbelige Oberfläche der Steine am Standort des Rovers ist klar zu erkennen. Die Wissenschaftler*innen gehen davon aus, dass die Strukturen von Grundwasser geformt wurden, das einst an dieser Stelle zu finden war, darauf deuten auch die gefundenen Mineralien hin.

Auch die abgerundeten Hügel an diesem Standort seien eine wichtige Entdeckung der Mission, so die Wissenschafterinnen.

Der Ort sei deshalb so wichtig für die Mission, weil er zeige, wie der Mars in Laufe der Zeit Wasser verloren habe, so die Nasa, und dabei Aufschluss darüber geben kann, wie lange die lebensfreundlichen Bedingungen eines Planeten anhalten.





