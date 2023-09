In Rotterdam soll ein 32-Jähriger laut Polizei in einer Wohnung und in einer Klinik drei Menschen erschossen haben. Der Mann wurde festgenommen.

Nach den tödlichen Angriffen in Rotterdam soll der mutmaßliche Täter an diesem Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der 32 Jahre alte Student soll am Donnerstag drei Menschen in der niederländischen Hafenstadt erschossen haben. Die Polizei spricht von einer "gezielten Tat", doch ist das Motiv noch unklar.

Rotterdam: Das Motiv des mutmaßlichen Täters ist weiterhin unklar

Der Mann hatte nach Polizeiangaben zunächst in einer Wohnung eine 39 Jahre alte Frau erschossen und ihre 14 Jahre alte Tochter schwer verletzt. Sie erlag später ihren schweren Verletzungen. Außerdem hatte der Mann der Polizei zufolge in der Uniklinik einen 46 Jahre alten Dozenten getötet.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 32-Jährige in direkter Nähe zu der getöteten Frau und deren Tochter wohnte. Er soll militärische Kampfkleidung und eine kugelsichere Weste bei seinen Taten getragen haben und selbst Student an der Erasmus-Universität gewesen sein. Ob er Unterricht bei dem getöteten Dozenten hatte, blieb zunächst unklar.

Politik und Königshaus zeigten sich schockiert. Der Rotterdamer Bürgermeister Ahmed Aboutaleb sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus, ebenso das Königspaar. Auch Ministerpräsident Mark Rutte zeigte sich entsetzt.

Erst Schüsse, dann Brandsatz

Spezialeinheiten der Polizei stürmten nach der Tat das Erasmus-Krankenhaus. Auf Bildern war zu sehen, wie Menschen aus dem Krankenhaus strömten, während Polizisten in Schutzkleidung die Klinik liefen. Krankenhausangestellte in weißen Kitteln brachten Patienten mit Tragen und Rollstühlen in Sicherheit. Über der Klinik kreisten Hubschrauber, Scharfschützen postierten sich auf dem Dach.

Ein Medizinstudent sagte dem Sender RTL Nieuws, das wie der stern zu Bertelsmann gehört, zuerst seien im vierten Stock der Klinik vier oder fünf Schüsse gefallen. Dann sei ein Brandsatz in den Hörsaalbereich der Klinik geworfen worden. "Es gab viel Panik und Geschrei", sagte ein anderer Augenzeuge dem Sender NOS.