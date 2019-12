Marie Fredriksson, die Sängerin des schwedischen Popduos Roxette, ist tot. Sie verstarb im Alter von 61 Jahren, teilte die Managerin der Band in einer Pressemitteilung mit. "Mit großer Trauer müssen wir bekanntgeben, dass Marie Fredriksson von der Gruppe 'Roxette' am Vormittag des 9. Dezember nach einem 17 Jahre langen Kampf gegen den Krebs verstorben ist", hieß es in der Erklärung.

Bei Fredriksson war 2002 ein Hirntumor diagnostiziert worden. Nach einer erfolgreichen Behandlung ging sie wieder ins Studio und auf Tournee. 2016 musste sie sich auf den Rat ihrer Ärzte aber endgültig von der Bühne verabschieden.

Verstorbene Stars: Von diesen Prominenten mussten wir 2019 Abschied nehmen Fullscreen

Marie Fredriksson und Per Gessle hatten mit Roxette jahrelang riesigen Erfolg

Ihr Bandkollege Per Gessle äußerte sich tief betroffen zu dem Tod: "Danke, Marie, danke für alles. Du warst eine hervorragende Musikerin, eine Meisterin der Stimme, eine großartige Performerin", erklärte er in der Mitteilung. "Ich bin stolz, geehrt und glücklich, dass ich so viel Zeit, Talent, Wärme, Großzügigkeit und Sinn für Humor mit dir teilen konnte. Du warst eine tolle Musikerin, eine außergewöhnliche Sängerin und eine große Künstlerin. Danke, dass Du meine schwarz-weißen Lieder mit wunderbaren Farben ergänzt hast".

Gessle und Frederiksson gründeten das Pop-Duo Roxette 1986 und verkauften bis heute weltweit fast 80 Millionen Tonträger. Mit "The Look" schafften die beiden 1989 den Durchbruch. "Joyride", "Listen To Your Heart", "How Do You Do" oder die Ballade "It Must Have Been Love" gehören zu den großen Hits der 80er und 90er. Die Musikerin hinterlässt einen Ehemann und zwei Kinder.