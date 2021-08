18,36 Euro beträgt nun der monatliche Rundfunkbeitrag. Das sind umgerechnet etwas mehr als 220 Euro im Jahr. Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts am Donnerstag steht es fest: Der Beitrag steigt um 86 Cent an. Die Blockade der Beitragserhöhung durch Sachsen-Anhalt war verfassungswidrig, hieß es in dem veröffentlichten Beschluss. Damit hatten ARD, ZDF und Deutschlandradio mit Verfassungsbeschwerden Erfolg. Sachen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sagte, dass trotz den Misserfolgs vor dem Verfassungsgericht durch das Ringen um die Entscheidung bereits einige Dinge bewirkt werden konnten. "Das betrifft sowohl das Thema "Anteile Ost-West", nicht nur von Sendezeiten, von Berichtszeitraum, auch von den Überlegungen her, wo sind die Gemeinschaftseinrichtungen zu platzieren und wie sind die Ressourcen entsprechend zu verteilen? 31 Jahre nach der Wiedervereinigung ist an dieser Stelle vieles noch in einer deutlichen Unwucht. Das wissen die Menschen, vor allen Dingen auch in den neuen Bundesländern, auch in Sachsen-Anhalt. Da ist ein Prozess in Gang gekommen, der wäre ohne diese bisherigen Diskussionen nicht so vollzogen worden." Eigentlich sollte der Rundfunkbeitrag schon zum 1. Januar 2021 erstmals seit 2009 steigen. Doch in Sachsen-Anhalts Landtag wollte die CDU dem nicht zustimmen - anders als die Koalitionspartner SPD und Grüne. Dies werde in Zukunft öfter vorkommen, sagte Haseloff. Positiv auflösen könne man dies nur, "Die Akzeptanz für das, was auch finanziell dort diskutiert und vorgeschlagen wurde, auch den Volksvertretern in Vertretung des Volkes der Bevölkerung, also insgesamt entsprechend auch nachvollziehbar vorgetragen werden kann. " Sachsen-Anhalt hatte die verweigerte Zustimmung auch mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die Bevölkerung begründet. Diese Begründung ist aber laut Verfassungsgericht unzureichend gewesen. Eine rückwirkende Erhöhung ab dem 1. Januar 2021, wie sie ursprünglich vorgesehen war, hielten die Karlsruher Richterinnen und Richter nicht für erforderlich. Stattdessen setzen sie die Beitragserhöhung ab dem 20. Juli fest.

Sachsen-Anhalt hatte die Erhöhung des Rundfunkbeitrags für ARD, ZDF und Deutschlandradio blockiert, es blieb bei monatlich 17,50 Euro. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt anders entschieden. Was heißt das für die Beitragszahler?

Der Rundfunkbeitrag steigt um 86 Cent auf 18,36 Euro. Eigentlich hätte der höhere Betrag schon seit Januar von den Konten der Beitragszahler abgehen sollen – doch Sachsen-Anhalt blockierte Ende letzten Jahres die Erhöhung für ganz Deutschland. Es blieb bei monatlich 17,50 Euro. Das Bundesland hätte so nicht handeln dürfen, entschied nun das Bundesverfassungsgericht. Die Richter hoben zugleich den Beitrag auf 18,36 Euro an.

Was müssen jetzt Beitragszahler tun?

Erst einmal gar nichts, versichert der zuständige Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Der Service will Infos zu der Erhöhung auf seine Webseite rundfunkbeitrag.de stellen. Wann die Erhöhung, die rückwirkend ab 20. Juli gilt, sich auf den Konten niederschlägt, ist noch nicht klar. Zum jetzigen Zeitpunkt könne noch nicht gesagt werden, wann die neue Höhe eingezogen wird. Die Mehrheit der Beitragszahler regelt das Bezahlen des Rundfunkbeitrags über ein Einzugsverfahren. 2020 nahm der Beitragsservice 8,11 Milliarden Euro an Rundfunkbeiträgen ein, die die Haupteinnahmequelle für ARD, ZDF und Deutschlandradio sind. Die Zahl der angemeldeten Haushalte lag bei fast 40 Millionen.

Müssen sich Beitragszahler perspektivisch auf noch höhere Beiträge einstellen?

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts gilt ab 20. Juli bis zum Inkrafttreten einer staatsvertraglichen Neuregelung. Die Bundesländer, die für Medienpolitik in Deutschland zuständig sind, legen in Staatsverträgen fest, wie hoch der Rundfunkbeitrag ist. Zunächst einigen sich die Ministerpräsidenten, und dann muss der Staatsvertrag alle Länderparlamente passieren. Die Länder sind derzeit mit einer Reform der Struktur und des Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beschäftigt. Darauf liegt momentan der Fokus. Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Systems ist erst im Anschluss angedacht. Eine sehr schnelle Neuregelung eines Staatsvertrags ist auch unter diesem Gesichtspunkt eher nicht zu erwarten. Zudem ist dann auch unklar, wie hoch der Finanzbedarf der Sender überhaupt sein wird, an dem sich dann die Höhe des Rundfunkbeitrags orientiert.

Wieso stieg der Rundfunkbeitrag nicht wie geplant zum 1. Januar und warum entschied das Bundesverfassungsgericht in der Sache?

ARD, ZDF und Deutschlandradio klagten im Dezember in Karlsruhe gegen die Blockade Sachsen-Anhalts, weil sie sich in der im Grundgesetz festgeschriebenen Rundfunkfreiheit behindert sahen. Eigentlich wollten die Bundesländer in einem Staatsvertrag die Erhöhung des monatlichen Beitrags auf 18,36 Euro ab Jahresstart 2021 beschließen. Es hatten alle 16 Ministerpräsidenten zugestimmt und letztlich auch insgesamt 15 Landtage.

Wie scheiterte das dann?

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zog das Papier vor der Abstimmung im Magdeburger Landtag im Dezember zurück. Zuvor drohte seine schwarz-rot-grüne Koalition an einem Streit - auch im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Positionen zur Rundfunkbeitragserhöhung – zu zerbrechen. SPD und Grüne waren für das Plus, die CDU im Landtag stemmte sich aber mit aller Kraft dagegen - sie hätte mit der stärksten Oppositionspartei AfD eine Mehrheit bilden können. Haseloff kam dem jedoch zuvor. Die Koalition hielt, aber in der CDU gab es heftige Nachwirkungen bis hin zur Entlassung des Innenministers. Damit der Staatsvertrag zum Rundfunkbeitragsplus in Kraft tritt, hätte es eine einstimmige Entscheidung aller Länder gebraucht. Weicht nur ein Bundesland ab, ist das Ganze hinfällig.

Warum sollte der Rundfunkbeitrag überhaupt steigen?

In einem komplexen Verfahren wird in regelmäßigen Abständen errechnet, welche Kosten auf die öffentlich-rechtlichen Sender in den Folgejahren zukommen, damit sie den von den Ländern per Staatsvertrag festgelegten Auftrag und die Struktur ihrer Häuser finanzieren können. Die Länder bestimmen zum Beispiel, wie viele Programme es geben soll. Um konkrete Programminhalte geht es bei den Staatsverträgen nicht - das liegt in der Hand der Sender. Es gilt das Gebot der Pressefreiheit. Eine unabhängige Finanzkommission – kurz KEF – prüft die von den Sendern eingereichten Finanzprognosen. Die Prüfer streichen häufig vieles zusammen und kommen zu einer Empfehlung an die Politik - wie in diesem Falle 18,36 Euro. Das Plus von 86 Cent soll eine Finanzlücke von 1,5 Milliarden Euro, die sich in den nächsten Jahren auftun würde, decken.

Wie hat das Bundesverfassungsgericht entschieden?

Die Verfassungsbeschwerden waren erfolgreich. Die Karlsruher Richter werteten die Blockade aus Sachsen-Anhalt als eine Verletzung der Rundfunkfreiheit. Das heißt, dass die öffentlich-rechtlichen Sender, die von den Ländern beauftragt werden, auch bedarfsgerecht dafür bezahlt werden müssen. Das Karlsruher Gericht rügte Sachsen-Anhalt.

Wie wird die Entscheidung von Experten bewertet?

Der Rechtswissenschaftler Bernd Holznagel von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster sieht in dem Beschluss eine Verstetigung der bisherigen Rechtsprechung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. "Das Mediensystem Deutschlands ist jetzt richtig stabilisiert worden." Holznagel stellte auch den Punkt zur gemeinsamen Rolle der Länder heraus. Die Richter betonten dazu nach Angaben des Bundesverfassungsgerichts, dass im gegenwärtigen System eine Abweichung von der Empfehlung der KEF nur durch alle Länder einvernehmlich möglich sei. Halte ein Land eine Abweichung für erforderlich, sei es Sache dieses Bundeslandes, das Einvernehmen aller Länder dafür herbeizuführen. Und das sei hier nicht passiert.

Was bedeutet das Ganze für Sachsen-Anhalt?

Für Sachsen-Anhalt hat die Entscheidung im Wesentlichen dieselben Auswirkungen, wie für alle anderen Bundesländer auch. Die derzeitigen Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, SPD und FDP beeinflusse die Entscheidung "in keinster Weise", sagte Haseloff. Die Linke sprach von einer Ohrfeige für die Landesregierung, aber auch die bisherigen Koalitionspartner SPD und Grüne, begrüßten den Beschluss und kritisierten erneut das Verhalten der CDU. Einfluss auf die Regierungsbildung in Magdeburg wird das Ganze wohl kaum haben. Im neuen Koalitionsvertrag soll die Stabilität des Rundfunkbeitrags anders als im vorigen nicht mehr als Ziel auftauchen.