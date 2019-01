Es war fast so etwas wie ein Neujahrswunder: Mehr als 30 Stunden nachdem ein Wohnblock im russischen Magnitogorsk bei einer Gasexplosion zerstört worden war, konnten die Rettungskräfte ein wenige Monate altes Baby lebend aus den den Trümmern bergen. Das kleine Kind habe überlebt, weil es in einer Wiege gelegen und warm eingepackt worden sei, sagte ein Behördenvertreter. Auch die Mutter habe den Einsturz überlebt und habe ihr Kind identifiziert. Der am Kopf verletzte Junge sollte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Retter hatten nach Medienangaben das Babygeschrei gehört und danach nach dem Kind gesucht, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax. Die Bergung sei schwierig gewesen, weil weitere Trümmer drohten herabzustürzen. Bei der Gasexplosion am Montag waren in dem mehrstöckige Plattenbau mindestens 48 Wohnungen zerstört worden. Als Ursache wird ein Leck in der Gasleitung vermutet. Es gab mindestens sieben Tote, mehr als 30 Menschen wurden noch vermisst. Viele von ihnen werden noch unter den Trümmern vermutet. Die Rettungsarbeiten werden durch die niedrigen Temperaturen und vom instabilen Zustand des Gebäudes erschwert.