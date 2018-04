Dieses Pfotenklatschen hat für einen Aufschrei des Entsetzens unter Tierfreunden rund um die Welt gesorgt. Der für gewöhnlich in einem Zirkus lebende Bär Tima wurde am vergangenen Wochenende vor einem Fußballspiel in der russischen Stadt Pjatigorsk auf das Feld geführt. Für Brian da Cal, Direktor der Tierschutzorganisastion "Four Paws" in Großbritannien, ein vom Menschen aufgezwungenes Verhalten. "Das ist sehr schockierend zu sehen für uns und ich bin mir sicher viele Menschen auf der ganzen Welt, Tierfreunde. Sie haben etwas gesehen, das es eigentlich nur noch in den Geschichtsbüchern geben sollte. Sie sehen einen Bären, der einen Maulkorb tragen muss, der in einer sehr rauen Atmosphäre vor vielen Menschen vorgeführt wird, der angekettet ist. Und alles im Namen der leichten Unterhaltung. Aber all das verweist wahrscheinlich auf einen viel dunkleres Schicksal dieses Bären. " Der Auftritt sei wenige Monate vor der Fußball-WM in Russland ein fatales Signal, so da Cal. "Es ist sehr wichtig zu beachten, dass es sich um wilde Tiere handelt, die nicht domestiziert sind. Alles, was sie sehen, wie in diesem Fall in einem Stadion oder auch in einem Zirkus, ist wahrscheinlich Ergebnis eines brutalen Trainings. Wir kennen das individuelle Schicksal dieses speziellen Bären nicht, aber diese Art von Training beinhaltet oft Schläge, Auspeitschen, um den Bären gefügig zu machen. Was also die Öffentlichkeit in einem Zirkus oder in einem Stadion zu sehen bekommt, ist kein wirkliches Spiegelbild dessen, was dieses arme Tier durchmachen musste. Wir lehnen das ganz ausdrücklich ab." Der Fußballclub FC Angusht hatte das Video im Internet veröffentlicht und behauptet, das Tier würde auch bei der Eröffnung der WM auftreten. Die FIFA hat das Medienberichten zufolge mittlerweile von sich gewiesen.