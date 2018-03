Dichter Rauch über einem Einkaufszentrum in der westsibirischen Stadt Kemerowo. Bei einem Brand in dem Shopping-Center in Sibirien sind nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen am Sonntag Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Unter ihnen sollen viele Kinder sein, die sich in einem Kinosaal aufhielten, als das Feuer ausbrach. Ein Sprecher des Sicherheitsministeriums am Sonntag: "Um 16:10 erhielten wird die Information über Rauch in dem Einkaufszentrum auf der vierten Etage, dort wo die Spiel-Räume und die Kinos waren." Mehr als 100 Personen seien evakuiert worden. Die Ursache des Feuers ist zunächst unklar. Kemerowo ist die Hauptstadt des gleichnamigen Verwaltungsbezirks und liegt rund 3.600 Kilometer östlich der russischen Hauptstadt Moskau.