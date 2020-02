Hörbar in Panik versuchen diese Pferde ihrer misslichen Lage zu entkommen. Insgesamt elf Stuten waren am Wochenende durch die Eisdecke auf einem Fluss östlich der russischen Stadt Ufa im Südural gebrochen. Mehrere Bauern versuchten, die Tiere mit Stricken und Trensen sowie mit Hilfe einer elektrischen Winde aus dem Wasser zu ziehen. Einer von ihnen filmte dabei diese Bilder und veröffentlichte sie später im Internet. Nach Angaben der Bauern glückte die Rettungsaktion und alle Pferde konnten unverletzt geborgen werden. Üblicherweise sei das Eis auf dem Fluss zu dieser Jahreszeit dick genug, um mehrere Pferde gleichzeitig zu tragen, so einer der Männer. Der vergleichsweise milde Winter aber habe das Eis tauen lassen.