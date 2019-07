Riesige Waldflächen stehen im Norden Russlands in Flammen. Nach Angaben des Nationalen Forstamtes brennen in Sibirien fast drei Millionen Hektar Wald, eine Fläche von fast der Größe Belgiens. In fünf Regionen wurden Ausnahmezustände gemeldet. Dennoch, russische Behörden halten es für sinnlos, all diese Feuer löschen zu wollen. Feuerwehrleute arbeiten derzeit lediglich daran, Waldbrände auf einer Fläche von 100.000 Hektar zu löschen. ENGENIY BOGATYRYOV "Es gibt hier viel trockenes Moos und Gestrüpp, die Flammen verbreiten sich schnell. Auch das Wetter wirkt sich aus." Andere Waldbrände auf 2,8 Millionen Hektar werden nur 'überwacht', teilte das Forstamt am Dienstag mit. Die Behörden wollen keine Ressourcen für die Bekämpfung aufwenden, da Menschen nicht gefährdet seien. Dennoch haben eine dreiviertel Million Russen in einer Petition verlangt, mehr zu tun, auch weil es sich um eine ökologische Katastrophe handele.