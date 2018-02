Eine Überwachungskamera hielt den Moment des Aufschlags fest: Bei dem Absturz eines Passagierflugzeugs in der Nähe der russischen Hauptstadt Moskau sind nach nun offiziellen Angaben alle 71 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Die Maschine sei am Sonntag weniger als zehn Minuten nach dem Start vom Moskauer Flughafen Domodedowo von den Radarschirmen verschwunden, berichteten die Behörden.





"Die Trümmer liegen verstreut auf einer Länge von mindestens einem Kilometer. Angesichts dieses großen Gebiets nutzen die Ermittler nun Equipment wie etwa Drohnen, um einen Überblick aus der Luft zu bekommen."





Mit Blick auf die Ursache des Absturzes erklärten die Behörden, man ermittele in verschiedene Richtungen. Unter den Hypothesen seien die Wetterbedingungen, der technische Zustand der Maschine und menschliches Versagen. Die Besatzung hatte keine Notrufe gesendet. Zur Zeit des Absturzes herrschten moderate Minustemperaturen und leichter Schneefall.

Das Flugzeug der Saratov Airlines war nach Orsk im Gebiet Orenburg unterwegs. Auch dort würden Angehörige versorgt, erklärte der stellvertretende Gesundheitsminister Russlands.





"Momentan arbeiten lokale Mediziner und Psychologen mit den Angehörigen. Am Morgen wird dann auch eine Regierungsmaschine nach Orsk fliegen, und medizinisches Personal dorthin bringen, um die Familien und Verwandten seelisch zu unterstützen. Auch die Identifikation der Opfer wird derzeit vorbereitet.





Die Fluggesellschaft erklärte, es habe keine technischen Probleme mit dem Flugzeug gegeben, das seit 2016 im Besitz der Fluglinie sei. Die Maschine des Typs Antonow AN-148 wurde 2010 gebaut.