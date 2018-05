Ein 59 Jahre alter Mann hat am Samstag zwei Menschen in Saarbrücken mit Schüssen getötet und eine dritte Person schwerverletzt. Das bestätigte ein Polizeisprecher dem stern. Demnach soll es sich um einen eskalierten Familienstreit handeln. Der Schütze sei mit den getöteten und verletzten Personen verwandt. Welches Verwandschaftsverhältnis genau besteht, dazu konnte der Polizeisprecher noch keine Angaben machen. Die Tat habe sich in einem Wohnhaus in Fechingen ereignet. Weitere Personen, die bei der Tat wohl in der Nähe waren, stünden unter Schock.

In ersten Berichten hieß es, der Mann habe auf offener Straße wahllos um sich gefeuert. Das konnte der Polizeisprecher nicht bestätigen. Die tödlichen Schüsse seien in einem Wohnhaus abgegeben worden. Ob der Mann anschließend auf offener Straße ebenfalls noch gefeuert habe, könne er nicht sagen.

Saarbrücken: 59-Jähriger unbewaffnet festgenommen

Die alarmierte Polizei habe den 59-Jährigen unbewaffnet angetroffen. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Die Handfeuerwaffe, mit der er die Taten verübt haben soll, sei sichergestellt worden. Bei allen Beteiligten handele es sich "nach aktuellem Stand um deutsche Staatsbürger".