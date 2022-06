Sehen Sie im Video: Eskalation im Safari-Park – Frau rastet aus, als ein Strauß den Kopf ins Auto steckt.

















Diese Frau scheint alles andere als erfreut, als ein Strauß plötzlich seinen Kopf in ihr Auto streckt.





Die 22-jährige Chloe Benham ist gemeinsam mit ihrem Freund Stephen in den Safari Wild Animal Park in Como gefahren.





Chloe ist auf einer Farm mit vielen Tieren aufgewachsen. Ihr Freund berichtet, dass sie deshalb sehr aufgeregt gewesen sei, den Tierpark zu besuchen.





In dem Park im US-Bundesstaat Mississippi leben neben Zebras, Giraffen und Kamelen auch viele Strauße.





Mit dem Auto kann man durch die Anlage fahren und die verschiedenen Tiere beobachten und füttern.





So wollen auch Chloe und ihr Freund an diesem Tag ein paar wilde Tiere sehen – mit diesem Vorfall haben sie allerdings nicht gerechnet.





„Ich habe nicht erwartet, dass Chloe von einem der Tiere Angst haben würde. Doch keiner von uns hat mit so etwas gerechnet.“ – Stephen Malon





Nichtsahnend und voller Freude möchte Chloe die Strauße füttern.





Als sich einer der Strauße dem Auto nähert und auch noch seinen Kopf durch das Fenster streckt, überkommt Chloe die Panik.





Dieser wollte eigentlich nur an die Tüte mit Mais – kein schönes Erlebnis für die 22-Jährige.





So schließt sie kurzer Hand ihr Autofenster, damit kein Strauß mehr seinen Kopf in das Autofenster stecken kann.





Nachdem sich Chloe wieder beruhigt hat, fängt das Paar an, aus vollem Halse zu lachen.





Für Chloe und ihren Freund wurde der Ausflug in den Tierpark zu einem einerseits erschreckenden, aber auch lustigen Erlebnis, welches die beiden so schnell wohl nicht mehr vergessen werden.

