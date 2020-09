© Ministry of Tourism and Antiquities / AP / DPA

Einer der mindestens 27 antiken Sarkophage, die Forscher kürzlich in Sakkara gefunden haben

Neue Entdeckung in Ägypten: Forscher finden 2500 Jahre alte Sarkophage

Im vergangenen Jahr fanden Forscher in Sakkara mumifizierte Tiere, nun entdeckten sie mindestens 27 antike Sarkophage. Diese sollen rund 2500 Jahre unter der Erde begraben gewesen sein.

In der Grabstätte Sakkara in Ägypten haben Archäologen mindestens 27 antike Sarkophage gefunden. Rund 2500 Jahre seien sie unter der Erde begraben gewesen, teilte das Antikenministerium am späten Sonntagabend mit.

Zunächst fanden die Forscher vergangene Woche 13 Sarkophage, ehe vor einigen Tagen dann weitere 14 Exemplare entdeckt wurden. Die Ausgrabungen gingen weiter und es würden voraussichtlich noch "weitere Geheimnisse enthüllt", hieß es vom Ministerium in Kairo. Auf Fotos des Ministeriums zum Fund sind mehrere gut erhaltene, bunt bemalte Sarkophage zu sehen.

Spektakuläre Funde in Sakkara

Die Nekropole Sakkara liegt am Nil südlich von Kairo und zählt zu den bekanntesten Totenstädten des Wüstenstaats. Als Teil der antiken Stadt Memphis zählt sie zum Unesco-Weltkulturerbe. "Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass diese Särge komplett geschlossen sind und dass sie seit ihrem Begräbnis nicht geöffnet wurden", teilte das Antikenministerium mit.

Erst im November hatten Archäologen in Sakkara einen bemerkenswerten Fund gemacht: Sie entdeckten dort eine Grabkammer mit mehr als 75 Katzenstatuen und zahlreichen mumifizierten Tieren, darunter vermutlich erstmals auch Löwenbabys. In Sakkara wurden Experten zufolge Hunderttausende Tiere geopfert und in Gräbern deponiert.