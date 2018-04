Bei einer Schießerei an der Youtube-Zentrale in der kalifornischen Stadt San Bruno sind am Dienstag mehrere Menschen verletzt worden. Die Personen würden nun im Krankenhaus behandelt, teilte die Polizei mit. Eine verletzte Person befindet sich Medizinern zufolge in einem kritischen Zustand. Der Polizeichef San Brunos Ed Barbarini: "Wir haben vier Opfer, die alle mit Schussverletzungen weggebracht wurden. Eine Verdächtige starb an selbstzugefügten Schusswunden. Momentan glauben wir, dass es die Schützin ist, wir verfolgen das weiter." Die mutmaßliche Schützin hatte um die Mittagszeit in dem Hauptsitz des Internet-Unternehmens um sich geschossen. Über Hintergründe für die Tat und mögliche Motive wurden keine weiteren Details veröffentlicht.