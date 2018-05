Bei einer Schießerei an einer Schule im US-Bundesstaat Texas sind am Freitag mehrere Menschen getötet worden. Das berichteten US-Medien. Demnach soll ein Verdächtiger verhaftet worden sein. Ein unmittelbar Gefahrenlage bestehe in Santa Fe, etwa 50 Kilometer südöstlich von Huston, nicht mehr, teilte der Sheriff mit. Der Einsatz dauere jedoch noch an. Erst im Februar hatte ein Attentäter an einer Highschool in Florida 17 Menschen erschossen.