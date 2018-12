Willkommen 2019, sagen diese Schamanen am Strand der peruanischen Hauptstadt Lima. Die Schamamen sind aus verschiedenen Teilen des Landes zusammengekommen, um vorherzusehen, was uns im kommenden Jahr erwartet. Ihr Ritual zum Jahresende hat Tradition - hierbei werden Bilder von den Mächtigen der Welt mit Blumen abgerieben, um sie zu reinigen. Über das nächste Jahr sagt Schamane Marino de Santos: "Die USA werden bald in Venezuela intervenieren, um Nicolas Madura abzusetzen, denn er fügt seinem Land viel Leid zu. Das haben wir gesehen - es wird eine Wahl geben und dann Demokratie." Der Schamane Jairo Osco aus der Küstengegend des Landes sagt: "Es kommen noch viele Katastrophen auf uns zu, wir haben noch mehr Vulkanausbrüche gesehen. Und Erdbeben. Das haben wir davon, dass wir Mutter Natur so viel Schaden zugefügt haben. Auch Chocha Mama, die Mutter der See, ist verärgert und wird der Menschheit weiter zu schaffen machen." Schamanismus, als Praxis der Kräuterkunde, der Heilrituale und der Spiritualität sind Teil der peruanischer Kulturtradition.