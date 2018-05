Dramatische Szenen aufgezeichnet von einer Bodycam. Die Polizei von Miami-Dade hat am Dienstag Aufnahmen einer Körperkamera eines Polizisten veröffentlicht. Die Bilder zeigen einen Vorfall der in der letzten Woche am Freitag stattfand. In einem Golf-Ressort, das US-Präsident Donald Trump gehört. Ein Mann hatte in der Anlage das Feuer eröffnet. Die Polizei lieferte sich dann ein Feuergefecht mit dem Angreifer, der Anti-Trump-Slogans skandierte. Den Beamten gelang es schließlich den Mann zu verhaften. Der nach Polizeiangaben 42-jährige Täter wurde nach seiner Festnahme mit Verletzungen zuerst in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Beamter wurde bei der Aktion verletzt. Laut dem Secret Service waren weder Donald Trump, noch ein nahes Familienmitglied zur Tatzeit in dem Ressort. Das Anwesen liegt rund 100 Kilometer von der Luxusanlage entfernt, die der US-Präsident bereits öfters besucht hat. Donald Trump hatte die Immobilie 2012 für rund 150 Millionen US-Dollar gekauft.