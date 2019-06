Das Video zeigte einen Wochenendtörn auf der Elbe bei Hamburg. Der Wind pustet die Menschen an Bord durch, sie sind auf dem Lotsenschoner "No. 5 Elbe" auf dem namensgebenden Fluss unterwegs. Der 1883 vom Stapel gelaufene Traditionssegler ist der Stolz der Stiftung Hamburg Maritim, gerade erst aufwendig und in mühevoller Arbeit restauriert, für rund 1,5 Millionen Euro.

Kurz nach der Aufnahme wird der historische Schoner auf dem Grund der Elbe liegen, gerammt von einem Containerfrachter. Die Menschen in dem Video ahnen schon, dass eine Gefahr auf sie zukommt.

Auf der Elbe gilt Rechtsfahrgebot

Das Feederschiff "Astrosprinter" ist mit Kurs auf die Nordsee auf der Elbe unterwegs, die "No. 5 Elbe" kreuzt die Fahrrinne des Schiffs. An Bord des Traditionsseglers macht sich Unruhe breit, besorgte Wortfetzen sind in der Sequenz zu hören:

"Ah, jetzt hat er den Motor an."

"Das ist nicht gut."

"Das ist scheiße, was er jetzt macht."

"Was das nun soll?"

"Den treffen wir."

"Oh, oh."

Die Hektik an Bord nimmt zu, während der Lotsenschoner dem Containerschiff immer näher kommt. Warnsignale, dann der Ruf: "Hart backbord, komm' rum!" Mehrere Männer bewegen die Pinne auf die linke, also die Backbord-Seite. Der Segler jedoch wird dadurch gen Steuerbord, also nach rechts, gelenkt. Statt aus der Fahrrinne des Containerschiffs herauszusteuern, wird die "No. 5 Elbe" so direkt vor den Bug der "Astrosprinter" gesetzt. Von wem das irreführende Kommando ausging, wird aus der Aufnahme nicht klar.

Das Video zeigt die letzten Sekunden vor dem Zusammenstoß, dann bricht es ab. Es wurde von einem anonymen Youtube-Nutzer hochgeladen.

Durch die Kollision werden acht Menschen verletzt, darunter zwei Kinder. Die insgesamt 43 Passagiere und Besatzungsmitglieder werden nach der Kollision von DLRG und Feuerwehr aufgenommen. "Dass die Havarie nicht in einer Katastrophe endete, war einer glücklichen Fügung zu verdanken", teilen die Helfer nach dem Einsatz mit.

82-jähriger Kapitän verweigert die Aussage

Das Schiff sinkt, während es zum Ufer geschleppt wird und liegt weiter in der Mündung des kleinen Flusses Schwinge in die Elbe, es soll an diesem Wochenende gehoben und anschließend nach Hamburg gebracht werden.

Zum Hergang des Unfalls konnte die Polizei bislang noch keine Auskunft geben, das Video könnte bei den Ermittlungen helfen. Kurz nach dem Unfall teilte die Hamburger Polizei bereits mit, dass im Fahrwasser der Elbe "grundsätzlich ein Rechtsfahrgebot gilt". Daher werde "insbesondere auch geprüft, warum der Traditionssegler dem Containerschiff im nördlichen Fahrwasser zunächst offenbar entgegen kam und welches Manöver ursächlich für die Kollision war". Gegen den 82-Jährigen Kapitän des Traditionsschiffes wird ermittelt. Laut "Hamburger Abendblatt" verweigert er die Aussage.



Quellen: Polizei Hamburg, Stiftung Hamburg Maritim I, Stiftung Hamburg Maritim II, "Hamburger Abendblatt" (kostenpflichtiger Inhalt), Feuerwehr Stade, Nachrichtenagentur DPA