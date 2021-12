Nach der Kollision zweier Frachtschiffe in der Ostsee haben Retter einen toten Seemann geborgen. Ein weiterer wird noch vermisst, teilten dänische Behörden mit. Die beiden Frachtschiffe waren bei schlechter Sicht am frühen Montagmorgen im Seegebiet zwischen der dänischen Insel Bornholm und dem südschwedischen Ystad kollidiert. Eines der zwei Schiffe, ein in Dänemark registrierter Frachter, trieb nach Angaben der schwedischen Seeaufsicht kieloben im Meer. Taucher standen bereit, um den Schiffsrumpf zu untersuchen. Nach Angaben des Lagezentrums der dänischen Armee waren zwei Mann an Bord. Das andere Schiff, ein britischer Holzfrachter, ist den Angaben nach manövrierfähig, seine Besatzung außer Gefahr. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren beide Schiffe in die gleiche Richtung, als es zum Zusammenstoß kam. Die schwedische Küstenwache leitete Ermittlungen wegen des Verdachts grober Fahrlässigkeit im Schiffsverkehr ein.