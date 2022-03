Sehen Sie im Video: Nur zwei Matrosen überlebten – Schiffswrack 130 Jahre nach Untergang in US-See gefunden.

















Eine unglaubliche Entdeckung in 200 Meter Tiefe:





Die Organisation „Shipwreck Society“ hat das Wrack der „Atlanta“ gefunden.





130 Jahre lag das unentdeckte Schiffswrack im „Lake Superior“.





Im Sommer 2021 stoßen die Forscher 56 Kilometer von Deer Park entfernt auf den besonderen Fund.





Aufgrund des kalten Wassers ist das Wrack in einem guten Zustand.





„Es ist selten, dass wir ein Schiffswrack finden, was so deutlich zeigt, welches es ist,“ Brucy Lynn, Executive Director GLSHS.





Die Suche nach Schiffswracken ist eine mühsame Arbeit.





Mehr als 4000 Kilometer haben die Forscher vergangenes Jahr durchsucht.





Und die Arbeit hat sich gelohnt:





„Es ist wirklich kunstvoll und nach 130 Jahren auf dem Grund des Sees immer noch schön,“ Darryl Ertel, Director of Marine Operations GLSHS.





Doch was ist vor 130 Jahren passiert?





Die „Atlanta“ sinkt am 4. Mai 1891.





Das mit Kohle beladene Schiff ist auf dem „Lake Superior“ zwischen Kanada und den USA unterwegs, als es in einen Nordweststurm gerät.





Der starke Sturm sorgt dafür, dass die Schleppleine reißt – ohne Segel ist die „Atlanta“ dem Meer ausgeliefert.





Die Besatzung schafft es, sich ins Rettungsboot zu retten.





Doch beim Versuch an Land zu kommen, kippt das Boot um.





Nur zwei Besatzungsmitglieder überleben

