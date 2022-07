Im US-Bundesstaat Pennsylvania ist ein Mann von seiner eigenen Schlange getötet worden. Die Boa constrictor hatte sich um den Hals des 27-Jährigen gewickelt. Sein Todeskampf dauerte mehrere Tage.

Ein junger Mann ist im US-Bundesstaat Pennsylvania gestorben, nachdem er von seiner eigenen Schlange gewürgt wurde. Wie mehrere US-Medien berichten, starb der 27-Jährige am Sonntagmorgen im Lehigh Valley Hospital in Cedar Crest an den Folgen einer Hirnschädigung.

Das Todesdrama begann bereits am Mittwoch, als die Polizei gegen kurz nach 14 Uhr zu seinem Haus in Lehigh County gerufen wurde. Dort lag der Mann, der nicht mehr ansprechbar war, auf dem Fußboden. Eine große Abgottschlange (Boa constrictor) hatte sich bereits um seinen Hals gewickelt.

Polizei erschießt Schlange, um Mann zu befreien

Aufgrund der enormen Größe des Reptils, dass Schätzungen zufolge mehr als fünf Meter lang gewesen sein soll, entschlossen sich die Beamten, der Schlange in den Kopf zu schießen, um den Mann aus ihren Fängen zu befreien. "Nachdem die Schlange durch den Schuss verletzt war, konnten die Beamten den Mann in Sicherheit bringen", wird ein Polizeisprecher auf der Internetseite des Fernsehsenders NBC10 zitiert. Der Mann wurde zunächst vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Doch das Bewusstsein erlangte er dort nicht mehr. Am Sonntag erlag der Mann seinen schweren Verletzungen. Wie ein Gerichtsmediziner der Nachrichtenagentur Associated Press mitteilte, verursachte die Schlange eine sogenannte anoxische Hirnverletzung, also einen völligen Sauerstoffmangel im Gehirn. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist unklar.

Als die Beamten das Haus durchsuchten, wurden laut NBC10 noch mindestens zwei weitere Schlangen gefunden. Auch andere Tiere befanden sich im Haus. Laut Aussage von Familienangehörigen, soll der Mann bekannt dafür gewesen sein, dass er misshandelte oder ausgesetzte Tiere rettete.

