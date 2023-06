Als ein Vater während des Schwimmens in der Ostsee das Bewusstsein verlor, war sein zwölfjähriger Sohn zur Stelle und rettete dem Mann das Leben.

Ein Zwölfjähriger hat seinem Vater durch sein beherztes Eingreifen in der Ostsee vor Schleswig-Holstein das Leben gerettet. Der Junge hielt den Kopf seines bewusstlos gewordenen Vaters bei einem Badeunfall vor Großenbrode über Wasser, bis Rettungsschwimmer zur Hilfe kamen, wie die Polizei in Lübeck am Donnerstag mitteilte. Der 36-Jährige wurde erfolgreich reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Vater wurde wegen Vorerkrankung bewusstlos

Der Vater verlor nach Angaben der Beamten vermutlich aufgrund einer Vorerkrankung am Mittwochnachmittag im Wasser das Bewusstsein. Sein Sohn rief um Hilfe, hielt dabei aber den Kopf des 36-Jährigen über Wasser. Rettungsschwimmer und andere Strandbesucher konnten den Mann aus dem Meer ziehen. Andere Besucher bildeten beim Rettungseinsatz einen Sichtschutz und räumten den Bereich für die Landung des Rettungshubschraubers.