Sehen Sie im Video: Heftiger Schneesturm hält sie nicht auf – US-Paar heiratet mitten im Blizzard.





















Dieses Paar ließ sich am Samstag auch nicht von einem heftigen Schneesturm von der Hochzeit abhalten. Ein Blizzard sorgte in Providence im US-Bundesstaat Rhode Island für 62 Zentimeter Neuschnee – es war der viertheftigste Schneesturm in der Geschichte der Stadt. Sally Faulkner und Adam Irujo war das katastrophale Wetter egal. Die beiden kämpften sich durch die Schneemassen zum Standesamt – Widerstände sind sie offenbar gewohnt. SB ADAM IRUJO: Oh, wir haben uns vor fünf Jahren kennengelernt, und seither ist alles irgendwie verrückt, die ganze Zeit. Auch Freunde und Familie wollten die Hochzeit ganz in Weiß nicht verpassen. Adams Vater führte die Trauung durch. Mitten Schnee gab sich das Paar das Ja-Wort. SB MANUEL IRUJO: Ich erkläre euch nun zu Mann und Frau. Adam, du darfst die Braut küssen. Am Sonntag wurde dann nochmal richtig gefeiert – etwas formeller und natürlich drinnen. Ihre Hochzeit im Schneesturm werden die beiden wohl nie vergessen. SB SALLY FAULKNER: Es war einfach so vorgesehen.

Mehr