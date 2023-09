An der Schule in Sachsen-Anhalt muss in Sachen Klopapier jeder für sich sorgen

Sachsen-Anhalt Schüler an Gesamtschule in Halle/Saale müssen sich selbst um Klopapier kümmern

Eine Schule in Sachsen-Anhalt kämpft mit Vandalismus – Schüler verwüsten die Toiletten mit Klopapier. Die Schulleitung greift zu harten Maßnahmen.

Die Schulleitung an der Gesamtschule "Ulrich von Hutten" in Halle an der Saale zieht die Reißleine: An der Schule in Sachsen-Anhalt soll es auf den Toiletten künftig kein Klopapier mehr zur freien Verfügung geben. Damit werden die Konsequenzen aus dem Verhalten der Schüler:innen gezogen.

Das bestätigte der Schulleiter Stephan Wussow dem MDR. Zuvor hatte das Portal "Du bist Halle" darüber berichtet. "In den letzten Monaten wurden unsere Toiletten immer wieder Ziel unverantwortlichen Vandalismus", zitieren die Medien aus einem Brief des Schulleiters an die Eltern. Fast täglich habe es mutwillig mit Toilettenpapier verstopfte Becken gegeben. Darüber hinaus hätten Schüler:innen nasses Klopapier aus dem Fenster gerollt.

Klopapier von der Schule gibt es nur noch in "Notfällen"

Nun soll an der Schule in Sachen Klopapier ein neuer Wind wehen: Auf den Toiletten werden die Schüler:innen nicht mehr wie gewohnt das Papier vorfinden. Stattdessen gibt es die Rollen nur noch auf Nachfrage im Sekretariat – für "Notfälle", wie es heißt. Ansonsten gilt bis auf Weiteres das Selbstversorgerprinzip: Eltern sollen ihren Kindern Toilettenpapier in die Schule mitgeben.

So hofft die Schulleitung, den anhaltenden Vandalismus in den Griff zu bekommen – auch wenn dies "keine ideale Lösung" sei. "Durch die Rationierung des Toilettenpapiers erhoffen wir uns, den Missbrauch von Ressourcen zu minimieren und die Toiletten für alle Schülerinnen und Schüler offen zu halten", so Schulleiter Stephan Wussow.

Mit ihrem Problem ist die Schule in Sachsen-Anhalt nicht alleine. So griff im vergangenen Jahr eine Schule in Hessen zu ähnlichen Maßnahmen. Hintergrund dort war ein TikTok-Trend, bei dem Schüler:innen nasses Klopapier an die Wände klebten, die Toiletten verstopften oder sogar versuchten, Rollen anzuzünden.

Quellen: MDR / "Du bist Halle"

