Der Tatort in der US-amerikanischen Kleinstadt Dadeville – vier Menschen starben in dem Tanzstudio

von Eugen Epp In der US-Kleinstadt Dadeville schossen unbekannte Täter auf einer Geburtstagsparty um sich. Der Bruder des Geburtstagskindes rettete die junge Frau – und wurde dann selbst tödlich getroffen.

Es sollte eine ausgelassene Geburtstagsfeier werden, doch die Party endete tödlich. Die Amerikanerin Alexis Dowdell feierte in einem Tanzstudio im Ort Dadeville (US-Bundesstaat Alabama) ihren 16. Geburtstag, als ein oder mehrere bisher unbekannte Täter das Feuer eröffneten. Nach Polizeiangaben starben vier Menschen, 28 weitere wurden verletzt. Einige von ihnen befinden sich in Lebensgefahr.

Geburtstagskind Alexis Dowdell überlebte den Amoklauf – denn ihr zwei Jahre älterer Bruder Phil rettete ihr das Leben. Der 18-Jährige selbst allerdings gehörte zu den Getöteten. Er hatte mitbekommen, dass jemand auf der Party eine Waffe dabei haben sollte, und war zu dem Tanzstudio gefahren, um seine Schwester nach Hause zu holen, berichtet die BBC. Auch die Mutter des Mädchens griff ein. Sie nahm das Mikrofon und forderte, dass derjenige, der eine Waffe bei sich trage, die Party verlassen sollte.

Bruder zieht Schwester aus der Schusslinie – dann wird er getroffen

Dazu kam es leider nicht – wenig später, gegen 22.30 Uhr, begann der nicht identifizierte Schütze, wahllos um sich zu schießen. "Plötzlich hörte ich Schüsse und sah, wie alle nur in Richtung Ausgang gelaufen sind", beschrieb Alexis Dowdell der BBC die Szene. "Menschen sind gestürzt und haben geschrien." Dass sie überlebte, hat sie zu einem großen Teil ihrem Bruder zu verdanken. Phil Dodwell riss geistesgegenwärtig seine jüngere Schwester zu Boden, so entging sie dem Kugelhagel.

Danach verloren sich beide in dem Chaos: Alexis schaffte es aus dem Gebäude und versteckte sich draußen. Erst später musste sie feststellen, dass ihr Bruder getroffen worden war. Der schwerverletzte Phil starb in ihrem Armen. "Das Letzte, was ich ihm sagte, war, dass er stark sein soll", sagte die 16-Jährige der BBC.

Joe Biden äußert sich entsetzt

"Er war ein sehr bescheidenes Kind. Hatte nie Ärger, immer ein Lächeln auf den Lippen", beschrieb Annette Allen, die Großmutter von Phil und Alexis Dodwell, den Jungen, der in wenigen Wochen seinen Highschool-Abschluss machen sollte. "Alle trauern", sagte sie der Zeitung "Montgomery Advertiser". Auch die Mutter der Geschwister erlitt zwei Schussverletzungen.

US-Präsident Joe Biden äußerte sich in einer Erklärung betroffen über den schlimmen Vorfall: "Was ist aus unserem Land geworden, wenn Kinder nicht mehr ohne Angst zu einer Geburtstagsparty gehen können? Wenn Eltern sich jedes Mal Sorgen machen müssen, wenn ihre Kinder zur Schule, ins Kino oder in den Park gehen?", so Biden. "Schusswaffen sind für die meisten Todesfälle von Kindern in Amerika verantwortlich, und die Zahlen steigen statt zu sinken. Das ist empörend und inakzeptabel."

