Es ist ein schreckliches und bislang rätselhaftes Verbrechen: Ein Mann erschießt im hessischen Hanau mehrere Menschen, am Ende ist er selbst tot. Was trieb ihn zu der Bluttat?

Die Polizei ermittelt unter Hochdruck. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen im stern-Ticker.

+++ 9.04 Uhr: Bundesanwaltschaft: "besondere Bedeutung des Falls" +++

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft gibt es "Anhaltspunkte für eine fremdenfeindliche Motivation". Die Behörde habe die Ermittlungen aufgrund einer "besonderen Bedeutung des Falls" übernommen, sagte ein Behördensprecher am Donnerstag in Karlsruhe. Genauere Angaben machte die Bundesanwaltschaft zunächst nicht.

+++ 8.43 Uhr: Generalbundesanwalt übernimmt Ermittlungen zu Taten von Hanau +++

Der Generalbundesanwalt hat bereits in der Nacht die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falls übernommen. Das sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Donnerstag. Nach dpa-Informationen sind Hinweise auf eine ausländerfeindliche Motivation des mutmaßlichen Täters der Grund. Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet.

+++ 7.39 Uhr: Sicherheitskreise: Bekennerschreiben und Video zu Hanau gefunden +++

Nach Informationen aus Sicherheitskreisen sind ein Bekennerschreiben und ein Video gefunden worden. Beides werde nun ausgewertet, das Motiv sei noch unklar, hieß es am Donnerstagmorgen. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet.

+++ 6.38 Uhr: Bundesregierung erschüttert über Gewaltverbrechen von Hanau +++

Die Bundesregierung hat bestürzt auf das schwere Gewaltverbrechen in Hanau mit bislang elf Toten reagiert. "Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in #Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstagmorgen auf Twitter. "Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern", fügte er hinzu. Seibert äußerte die Hoffnung, dass die Verletzten bald wieder gesund werden.

+++ 5.48 Uhr: Leichen in Wohnung entdeckt – darunter mutmaßlicher Täter +++

Nach Zeugenaussagen zu einem Fluchtfahrzeug seien Spezialkräfte der Polizei in eine Wohnung im Stadtteil Kesselstadt eingedrungen, sagte der Sprecher. Dort seien die beiden Toten entdeckt wurden. Die Ermittlungen zu ihrer Identität seien noch nicht abgeschlossen. Angaben zu ihrer Nationalität wie zur Nationalität der neun zuvor erschossenen Menschen könnten noch nicht gemacht werden.

+++ 5.21 Uhr: Täter von Hanau "mit hoher Wahrscheinlichkeit" tot +++

In Hanau haben Polizisten am frühen Donnerstagmorgen den mutmaßlichen Todesschützen tot aufgefunden. Spezialkräfte hätten in einer Wohnung außerdem eine weitere Leiche entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe keinen Hinweis auf weitere Täter. Die Zahl der Toten habe sich auf insgesamt elf erhöht.

+++ 4.35 Uhr: Wenige Informationen dringen durch +++

In der Nacht kreist ein Polizeihubschrauber über Hanau. Die Informationen fließen nur spärlich.

+++ 2.41 Uhr: Hanaus Oberbürgermeister: "Das war ein furchtbarer Abend" +++

Der Hanauer Bürgermeister Claus Kaminsky hat sich erschüttert über die Gewalt mit acht Toten und mehreren Verletzten in seiner Stadt geäußert. "Das war ein furchtbarer Abend, der wird uns sicherlich noch lange, lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben", sagte Kaminsky bei einer Sondersendung von "Bild live" in der Nacht zum Donnerstag. Es habe offensichtlich acht Tote gegeben und mehrere Verletzte, denen er "alles Gute" wünsche. Für den Bürgermeister "ein Abend, wie man ihn sich schlimmer kaum vorstellen kann". Zu den Hintergründen, dem oder den Tätern und den Motiven konnte Kaminsky noch nichts sagen.

+++ 1.52 Uhr: Bayerische Polizei unterstützt hessische Kollegen in Hanau +++

Nach dem Gewaltverbrechen mit acht Toten in Hanau unterstützt die bayerische Polizei ihre hessischen Kollegen. Polizisten aus Unterfranken seien in Hessen vor Ort, hieß es am Donnerstagmorgen aus der Leitstelle des Polizeipräsidiums in Würzburg. Wie viele Kräfte im Einsatz sind, sagte der Sprecher nicht.

+++ 1.37 Uhr: Berichte über Verletzte +++

Nach Polizeiangaben sind bei den Angriffen acht Menschen getötet und etwa fünf verletzt worden. Die Zahl der Verletzten könne sich noch nach unten oder oben verändern, sagt ein Sprecher. Es gebe noch keine gesicherten Erkenntnisse zu den Hintergründen. "Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren", teilt die Polizei in Offenbach mit.

+++ 0.26 Uhr: Täter offenbar flüchtig +++

Es ist von mindestens acht Toten die Rede, der Täter soll zunächst flüchtig sein. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach ihm, auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

+++ 0.00 Uhr: Erste Berichte über Schüsse in Hanau +++

Die ersten Meldungen über die Schüsse in der hessischen Stadt gibt es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um kurz vor Mitternacht. Nach einem Bericht des Hessischen Rundfunks wurde gegen 22 Uhr zunächst eine Sisha-Bar am Heumarkt in der Hanauer Innenstadt angegriffen. Augenzeugen sollen demnach von acht bis neun Schüssen berichtet haben. Danach sollen die Täter in die Karlsbader Straße im Stadtteil Kesselstadt gefahren sein. Dort soll dann erneut in einer Shisha-Bar geschossen worden sein. Auch hier soll es Tote gegeben haben. Die Polizei bestätigte die Angaben in dem Medienbericht zunächst nicht.