Wo kommt er her? Was soll er uns sagen? Diese Fragen stellt man sich nun auch im bayerischen Schwangau.

Rund zwei Meter ragt die Metallsäule in die Höhe, die seit Kurzem auf einer Wiese unterhalb des Schlosses Neuschwanstein steht. Wer die Stele dort aufgestellt hat, ist noch unklar.

An mehreren Orten weltweit sind in letzter Zeit mysteriöse Stelen aufgetaucht, von denen niemand die Herkunft zu wissen scheint. Auch nahe dem Schloss Neuschwanstein steht nun ein solcher Monolith – auch hier fragt man sich vergebens, wer die rund zwei Meter große Metall-Stele in dem Feld in Schwangau (Landkreis Ostallgäu) aufgestellt hat. Die Gemeinde teilte mit, man habe keinerlei Erkenntnisse dazu. Zuvor hatte die "Allgäuer Zeitung" online berichtet, dass eine Spaziergängerin den Fund gemacht habe.

Mehrere Länder im Monolithen-Fieber

Mitte November war im US-Bundesstaat Utah ein erster Monolith aufgetaucht. Zuletzt wurden eine Reihe ähnlicher Stelen weltweit entdeckt – etwa auf der britischen Isle of Wight, in einem Naturgebiet im Norden der Niederlande oder in der südhessischen Taunusgemeinde Sulzbach.

"Wir sind auch am Staunen", sagte die Schwangauer Tourismusdirektorin Sylvia Einsle. "Wir hoffen jetzt nur, dass an der nahe gelegenen Straße nicht das Wildparken im großen Stil beginnt." Parkplätze gebe es in Zeiten des Corona-Lockdowns an den nahe gelegenen Schlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau genug.

"Attraktionen haben wir genug"

Eine weitere Sehenswürdigkeit habe Schwangau deshalb eigentlich auch nicht gebraucht, sagte Einsle. "Attraktionen haben wir genug, aber im Moment leider keine Gäste."

Im November hatte im Allgäu noch eine andere Skulptur mediale Aufmerksamkeit ausgelöst: Ein rund zwei Meter hoher Holzpenis am Gipfel des Grünten war zunächst umgefallen, dann wieder aufgerichtet, danach von Unbekannten entfernt und schließlich durch eine neue Phallus-Skulptur ersetzt worden.