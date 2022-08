Sehen Sie im Video: Unglaublicher Moment – Schwarzbär bricht in Auto ein, um eine Packung Kerne zu stehlen.





















Unglaublicher Moment: Dieser Schwarzbär bricht in ein Auto ein, um eine Packung Kerne zu stehlen.





Der Besitzer des Wagens, Ali Alhassan, nimmt das Video im Urlaub in den Great Smoky Mountains in Tennessee auf.





Als Ali den Bären sieht, beginnt er damit, das eindrucksvolle Tier zu filmen – und bemerkt dabei zu spät, dass sein Fahrzeug nicht abgeschlossen ist.





Ein Fehler, den das pelzige Leckermaul direkt ausnutzt.





"Als ich ihn auf das Auto zugehen sah, war ich etwas nervös. Dann öffnete er die Tür und ich war einfach nur schockiert.“ – Ali Alhassan





Im Video sieht man, wie der Bär die Fahrertür öffnet und für ein paar Sekunden ins Innere des PKW klettert, bevor er mit einer Tüte Kerne im Maul das Auto wieder verlässt.





"Wir haben den Bären bereits davor herumwandern sehen. Aber die Leute in der Gegend sagten, dass er hier öfter herumläuft und wir uns keine Sorgen machen müssen.“ – Ali Alhassan





Offenbar gilt in den Great Smoky Mountains: Wer Lebensmittel im Auto hat, sollte sein Fahrzeug besser verriegeln.

