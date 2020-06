Am Wochenende gingen diese Fotos von Patrick Hutchinson, der einen mutmaßlich rechtsextremen Demonstranten vor Schlägen und Tritten rettet um die Welt. Die Aufnahmen entstanden während antirassistischer Proteste in London. Hutchinson, der als Personal Trainer arbeitet, beschreibt, was sich abgespielt hat: "Sie haben eine Barriere um ihn herum geschaffen und ich war der letzte, der dazukam. Ich habe ihn hochgehoben und weggetragen, während die Jungs weiterhin um mich herum blieben und mich und diesen Typen geschützt haben. Denn es wurde weiterhin versucht, ihn zu schlagen, während wir weg sind." in die Tasche geschaufelt und ihn mit den Jungs um mich herum herausmarschiert, die mich beschützen und beschützen und diesen Kerl davor schützen, weiterzukommen." Bestrafung. Sie versuchten immer noch, ihn zu schlagen, als wir die Szene verließen." Für Hutchinson war es eine Selbstverständlichkeit, dass er dieser Person hilft, auch wenn es sich vermutlich um einen Rechtsextremen handelte: "Ich habe nicht nachgedacht, ich habe nur daran gedacht, dass da ein Menschen auf dem Boden liegt und dass das nicht gut enden würde, falls wir nicht eingreifen. Das war's. Ich hatte keine anderen Gedanken im Kopf, als ihn in Sicherheit zu bekommen." Wie an vielen Orten der USA und in Großbritannien ist es am Wochenende zu Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt gekommen. Hintergrund ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd am 25. Mai in Minneapolis, der an den Folgen von Polizeigewalt gestorben ist.