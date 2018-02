Ein schweres Erdbeben hat am Dienstag Taiwan erschüttert. Mindestens vier Menschen kamen dabei ums Leben, mehr als 200 Menschen wurden verletzt. Anwohner und Rettungskräfte suchten in Trümmern nach Überlebenden. Rund 150 Menschen wurden am Mittwoch noch vermisst. In dem Touristenort Hualien stürzten mehrere Gebäude ein, ein mehrstöckiges Wohngebäude kippte auf die Seite, Rettungskräfte vermuteten, dass in dem Haus noch Menschen eingeschlossen sind. Auch ein Hotel stürzte teilweise in sich zusammen Rettungskräfte konnten am frühen Morgen einen Hotelangestellten aus den Trümmern befreien. Das Erdbeben hatte Taiwan kurz vor Mitternacht Ortszeit mit einer Stärke von 6,4 getroffen. Die Suche nach Überlebenden dauerte am Mittwoch an. Die Regierung Taiwans warnte, in den kommenden Wochen könnten schwere Nachbeben bis zu Stärke 5 die Insel erschüttern. Das ostasiatische Land wird immer wieder von Erdstößen getroffen. 2016 kamen bei einem Beben im Süden Taiwans 100 Menschen ums Leben.