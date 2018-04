Wie schnell aus Spiel bitterer Ernst werden kann, zeigen diese Aufnahmen besonders eindrücklich. Ein 12-jähriger Junge wird in einem Schwimmbad von einer Pumpe unter Wasser gezogen. 9 Minuten lang kämpfen die Retter um sein Leben.

Die Polizei von Myrtle Beach in Kalifornien veröffentlichte kürzlich die Bilder der Überwachungskamera. Darauf zu sehen: Zwei Jungen, die in einem Schwimmbad spielen. Im Pool entdecken sie eine Klappe im Boden und heben sie hoch. Dann passiert es: Beim Tauchen wird das Bein des Jungen in den Abfluss gesogen. Sein Freund versucht ihn zu retten, ohne Erfolg. Badegäste eilen zu Hilfe. Unter ihnen Shaun Skursky. Der Familienvater taucht unter und beginnt sofort damit, den Jungen zu beatmen, während andere Badegäste Hilfe holen. Schließlich gelingt es der Polizei den Jungen zu befreien. Noch am Beckenrand wird er reanimiert. Glücklicherweise überlebt der Junge. Mittlerweile ist er aus der Klinik entlassen und ist wieder zu Hause.