Sehen Sie im Video: Porsche flieht mit 160 km/h vor Polizei – Beamte stoppen gesuchten Verbrecher mit Nagelsperren.









In der Nähe von Birmingham geht der britischen Polizei ein dicker Fisch ins Netz bzw. fährt. Als die Beamten einen gestohlenen Porsche entdecken, der nur wenige Tage zuvor seinem Besitzer entwendet wurde, setzen sie zur Verfolgung an. Der Fahrer des gestohlenen Wagens denkt jedoch gar nicht daran anzuhalten. Mit rund 160 km/h rast er in verkehrsgefährdender Weise durch die Straßen und versucht immer wieder der Polizei zu entkommen. Um den Fahrer zum Anhalten zu zwingen, setzt die Polizei schlussendlich Nagelsperren ein, um die Luft aus den Reifen des Flüchtigen zu lassen. Die hohlen Nadeln der Sperren, sind so ausgelegt, dass die Luft aus dem Reifen nur langsam entweicht, um die Unfallgefahr so gering wie möglich zu halten. Dieser Flüchtige schafft es noch mehrere Kilometer weiter zu fahren. Am Ende hat die Polizei Erfolg: Der Mann wird festgenommen. Das gestohlene Auto, sowie die irre Verfolgungsjagd sind jedoch nicht die einzigen Vergehen, die dem Mann nur Last gelegt werden. So wurde er bereits von mehreren Polizeistationen in ganz Großbritannien gesucht. Wegen unterschiedlichen Straftaten wurde er zu 10 Jahren Haft verurteilt.

