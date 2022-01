Sehen Sie im Video: Seilbahn bleibt stehen – Fahrgäste müssen 15 Stunden ausharren.













Ende gut, alles gut. Nach rund 15 Stunden in eisiger Kälte können diese Fahrgäste einer Seilbahn im US-Bundesstaat New Mexico befreit werden. Eigentlich sollte ihre Fahrt nur 15 Minuten dauern. Am 31. Dezember waren sie in die Gondeln gestiegen und erst im Neuen Jahr am Ziel. Ein vereistes Kabel hatte zum Stillstand der Seilbahn geführt. Mehr als 20 Menschen steckten über Nacht fest, über Silvester. Ihre Neujahrsfeier haben sie sich wohl etwas anders vorgestellt. Eine Augenzeugin sagte, die Fahrgäste und Angestellten bewahrten trotz der Umstände den ganzen Abend über "gute Laune" - sie blieben ruhig und erzählten sich gegenseitig Geschichten, während sie auf das Rettungsteam warteten. Nach Betreiberangaben wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Sandia Peak Tramway in der Nähe von Albuquerque verbindet eine Bodenstation mit einer Aussichtsplattform in mehr als 3.000 Metern Höhe.

