Sekten üben auf manche Menschen eine merkwürdige Faszination aus. Sie sind wie eine verschlossene Welt, in die man als Außenstehender kaum oder keinen Einblick bekommt. Umso mehr erregt es Aufsehen, wenn bestimmte Sektenmitglieder oder die ganze Gruppierung in den Nachrichten landen.

Manchmal passiert das, wenn sich die Popkultur diesem Phänomen widmet. Zuletzt geschah das in größerem Ausmaß 2019 durch den Film "Once upon a time in Hollywood" von Hollywood-Regisseur Quentin Tarantino, der die Morde der Manson Family thematisiert. Auch wenn über Personen der Öffentlichkeit bekannt wird, dass sie Mitglied einer Religionsgemeinschaft sind, sorgt das je nach Bekanntheitsgrad für Aufsehen – ein bekanntes Beispiel ist Tom Cruise und Scientology.

Ein weiterer, tragischer Grund für Aufsehen sind Verbrechen. So selten das in größerem Ausmaß passiert, sind die Bilder und Videos, die danach um die Welt gehen, doch umso erschreckender. Vor 30 Jahren starben in Waco, Texas, in einem 51-tägigen Drama rund 80 Menschen, darunter 21 Kinder. Sie waren dem religiösen Anführer David Koresh gefolgt. Manchmal werden auch die Mitglieder einer Religionsgemeinschaft zum Opfer, wie im März, als in Hamburg ein Aussteiger der Zeugen Jehovas bei einem Amoklauf sieben Menschen tötete (weitere Informationen hier).

Nicht jede Religionsgemeinschaft ist eine Sekte

Gleichzeitig ist der Begriff Sekte eher negativ konnotiert, nicht jede Religionsgemeinschaft ist eine Sekte. Als Sekte bezeichnet man meist eine Glaubensgemeinschaft, die sich von einer großen Gruppe abgespalten hat. Die frühen Christen belegten mit diesem Begriff andere religiöse Gruppen und Praktiken, die nicht zu ihrer eigenen Überzeugung passten – daher hatten Sekten schon früh einen negativen Beiklang. Auch der Protestantismus galt beispielsweise anfangs als Sekte, bevor er sich etablierte. Eine Sekte sei alles, was "irgendwie 'anders', auf jeden Fall 'böse' und deswegen ungemein 'gefährlich'" ist, sagte der Religionssoziologe Gerald Willms der ARD. Heute wird deshalb im wissenschaftlichen Sinn eher von "neuen religiösen Bewegungen" gesprochen.

Auch der Staat hatte sich 1998 in einer Enquete-Kommission mit neuen Religionsgemeinschaften beschäftigt, spricht in seinem Abschlussbericht von "Sogenannten Sekten und Psychogruppen". Der Begriff der Sekte werde abgelehnt, da "nur ein kleiner Teil der Gruppierungen, die bislang unter dem Begriff 'Sekte' zusammengefasst wurden, problematisch sind".

Manche Gruppierungen sind jedoch tatsächlich gefährlich, manche gefährden sogar das Leben. Das zeigt auch diese Fotostrecke.

