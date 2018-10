Das "ungewöhnliche" Outfit von Svetlana Logunova ist genau genommen eine Uniform. Denn Grün ist die Amtsfarbe der Katzenbeauftragten von Selenogradsk, einem russischen Badeort an der Ostsee, nördlich von Kaliningrad. Erst seit kurzem trägt Logunova diesen Titel. Es war eine ungewöhnliche Stellenanzeige. Gesucht: Katzenbeauftragte. Aufgaben: Für die ca. 70 Streuner des Badeorts sorgen. Ganze 80 Bewerber interessierten sich für den Job. "Ich arbeite seit langem mit den Katzen. Auch früher habe ich sie privat schon gefüttert. Jedermann kennt mich hier. 'Da ist Sveta auf ihrem Fahrrad'. Und jetzt gab es diese Ausschreibung." Der Ort will sich so als Russlands führende Katzenliebhabergemeinschaft etablieren. Logunova hat ein Budget von umgerechnet etwa 75 Euro im Monat, um sicherzustellen, dass alle Katzen in Selenogradsk glücklich sind.